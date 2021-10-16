弄巧成拙！微軟釋出更新修復Windows 11 反而使AMD Ryzen CPU表現更差

先前傳出 AMD 晶片升級微軟 Windows 11 作業系統導致效能下滑 10% ～ 15%，當時微軟曾透露將在 2021 年 10 月份推出軟體更新進行修復；這兩天 Micorsoft 微軟官方確實推出首個 Windows 11 作業系統更新，但讓使用者失望的是，微軟並沒有解決 AMD 效能問題，而是讓 AMD CPU 處理器的效能變得更差強人意，令人傻眼。

圖片及資料來源：The Verge、TechPowerUp

Windows 11 正式版在 2021 年 10 月 5 日上市後幾日，AMD 發現 Windows 11 會讓 AMD 超微晶片的 L3 快取延遲，影響記憶體的效能記憶體的效能，導致處理器的效能變慢，因而微軟稍早釋出 Windows 11 ver. 22000.258 更新希望解決問題。

外媒《TechPowerUp》報導，AMD Ryzen 7 2700X 在常態下 L3 延遲大約是 10ns，在 Windows 11 的 L3 延遲增加到 17ns。然而當微軟官方釋出最新的 Windows 11 更新時，L3 延遲提高到 31.9ns，延遲竟然達到常態表現的 4 倍，只能說是愈修愈糟。

不過，外傳 Microsoft 微軟預計將在 10 月 19 日釋出 Windows 更新修復 L3 延遲問題，至於原本 AMD 處理器的核心優先權分配問題則是會需要等 AMD 公布新版的驅動程式進行修正，只希望這次能一次修好，不要再弄巧成拙了。

圖片及資料來源：The Verge、TechPowerUp

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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