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是耳機也是助聽器？傳蘋果正開發具助聽器功能AirPods 還可量體溫、監測姿勢

聯合新聞網 / INSIDE
AirPods示意圖。圖／路透社
AirPods示意圖。圖／路透社

專家指出，如果 AirPods 真的變成非處方助聽器，將打破傳統助聽器可能帶來的「老年污名」，用低成本又符合潮流的方式協助需要者。

知情人士透露，蘋果（Apple）正研究如何把 AirPods 做成具備強化聽力、量體溫以及監測身體姿勢的可穿戴式健康設備。

美 FDA 明年發布新規，非處方助聽器可直接銷售

根據《華爾街日報》所取得文件，在蘋果開發中的 AirPods 原型裡，可以看到它具備「從佩戴者耳朵讀取體溫」的功能，也會透過耳機的動作感測器（motion sensor）「偵測到佩戴者目前姿勢不良」，並提醒他們改善。

而最令人關注的，則是「助聽器」功能。根據美國約翰霍普金斯大學人工電子耳聽力與公共衛生中心（Cochlear Center for Hearing and Public Health at Johns Hopkins）估計，目前美國約有 2800 萬人屬於輕度聽力損失，其中僅 5% 會使用助聽器；而美國約有 1200 萬人屬於中度聽力損失，這之中僅 37% 會使用助聽器。

由於每個人的聽力損失情況都不同，就像配眼鏡一樣，需要透過專業驗光師來調整；因此，目前美國聯邦法規規定，專業助聽器不能直接販售，得透過具備執照的聽力師來銷售，以便協助聽損者把助聽器調整到最合適。

不過，美國食品藥物管理局（FDA）明年將發布新規定，屆時蘋果、Bose 以及三星等業者，就可以直接向消費者銷售更平價、非處方（over-the-counter）的助聽器，以便協助輕度至中度聽損者。

專家：AirPods 若可當助聽器，將打破「老年污名」

然而，目前還不知道蘋果開發中的新款 AirPods，究竟是直接具備「助聽器」（hearing-aid）功能，或只把內建的「聽力改善」（hearing-improvement）功能當作助聽器來銷售？

只是，目前的 AirPods 電池續航力還無法撐過一整天，這對不少聽損者來說是硬傷，畢竟對他們來說，助聽器就像眼鏡一樣重要。儘管如此，目前 AirPods 內部擁有的麥克風、放大器以及處理器等，已經讓它足以能協助輕度、中度聽損者。

而約翰霍普金斯大學聽力學者 Nicholas Reed 也指出，如果 AirPods 真的能變成非處方助聽器，將可望改變現有市場規則。

過去聽損者只要一戴上助聽器，就得面對來自四面八方的外界疑惑眼光，許多人最後往往因為難堪、不好意思等理由而不敢配戴；但現在藍牙耳機已普及，在台北捷運、公車上總是看到多數人戴著 AirPods 一邊通勤一邊聽音樂，這將打破傳統助聽器可能帶來的「老年污名」（the old-age stigma），用低成本又符合潮流的方式協助真正需要者。

但熟知內情者也提醒，雖然蘋果正在開發 AirPods 新功能，但明年應該不會推出，甚至有可能不會問世或時程會大幅更動。針對此事，蘋果發言人不予回應。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

耳朵 蘋果 AirPods

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