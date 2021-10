是耳機也是助聽器？傳蘋果正開發具助聽器功能AirPods 還可量體溫、監測姿勢

專家指出,如果 AirPods 真的變成非處方助聽器,將打破傳統助聽器可能帶來的「老年污名」,用低成本又符合潮流的方式協助需要者。

知情人士透露,蘋果(Apple)正研究如何把 AirPods 做成具備強化聽力、量體溫以及監測身體姿勢的可穿戴式健康設備。

美 FDA 明年發布新規,非處方助聽器可直接銷售

根據《華爾街日報》所取得文件,在蘋果開發中的 AirPods 原型裡,可以看到它具備「從佩戴者耳朵讀取體溫」的功能,也會透過耳機的動作感測器(motion sensor)「偵測到佩戴者目前姿勢不良」,並提醒他們改善。

而最令人關注的,則是「助聽器」功能。根據美國約翰霍普金斯大學人工電子耳聽力與公共衛生中心(Cochlear Center for Hearing and Public Health at Johns Hopkins)估計,目前美國約有 2800 萬人屬於輕度聽力損失,其中僅 5% 會使用助聽器;而美國約有 1200 萬人屬於中度聽力損失,這之中僅 37% 會使用助聽器。

由於每個人的聽力損失情況都不同,就像配眼鏡一樣,需要透過專業驗光師來調整;因此,目前美國聯邦法規規定,專業助聽器不能直接販售,得透過具備執照的聽力師來銷售,以便協助聽損者把助聽器調整到最合適。

不過,美國食品藥物管理局(FDA)明年將發布新規定,屆時蘋果、Bose 以及三星等業者,就可以直接向消費者銷售更平價、非處方(over-the-counter)的助聽器,以便協助輕度至中度聽損者。

專家:AirPods 若可當助聽器,將打破「老年污名」

然而,目前還不知道蘋果開發中的新款 AirPods,究竟是直接具備「助聽器」(hearing-aid)功能,或只把內建的「聽力改善」(hearing-improvement)功能當作助聽器來銷售?

只是,目前的 AirPods 電池續航力還無法撐過一整天,這對不少聽損者來說是硬傷,畢竟對他們來說,助聽器就像眼鏡一樣重要。儘管如此,目前 AirPods 內部擁有的麥克風、放大器以及處理器等,已經讓它足以能協助輕度、中度聽損者。

而約翰霍普金斯大學聽力學者 Nicholas Reed 也指出,如果 AirPods 真的能變成非處方助聽器,將可望改變現有市場規則。

過去聽損者只要一戴上助聽器,就得面對來自四面八方的外界疑惑眼光,許多人最後往往因為難堪、不好意思等理由而不敢配戴;但現在藍牙耳機已普及,在台北捷運、公車上總是看到多數人戴著 AirPods 一邊通勤一邊聽音樂,這將打破傳統助聽器可能帶來的「老年污名」(the old-age stigma),用低成本又符合潮流的方式協助真正需要者。

但熟知內情者也提醒,雖然蘋果正在開發 AirPods 新功能,但明年應該不會推出,甚至有可能不會問世或時程會大幅更動。針對此事,蘋果發言人不予回應。

《本文作者Heemie,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》

