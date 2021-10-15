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Palm品牌重新「復出」預告將推出新款耳機配件

聯合新聞網 / 楊又肇

Palm品牌在2018年重新「復出」，並且推出一款由美國電信業者Verizon獨家銷售的3.3吋同名手機後，Palm稍早預告將在10月26日推出另一款新品。

雖然Palm並未透露具體細節，但從相關影像顯示這款新品可能是一款真無線耳機，並且能與先前推出的手機產品搭配使用，或是與其他品牌手機連接使用。

目前的Palm品牌名稱，是由擁有BlackBerry、Alcatel品牌的中國廠商TCL取得使用權，並且授權由Dennis Miloseski與Howard Nuk兩名前三星設計副總在美國加州成立新創團隊使用。

不過，目前除了推出由Verizon獨家銷售的手機產品，Palm並未像其他重新在市場發展的品牌一樣，透過眾多新品吸引市場關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 美國 Verizon 耳機

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