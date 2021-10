Palm品牌重新「復出」預告將推出新款耳機配件

Palm品牌在2018年重新「復出」,並且推出一款由美國電信業者Verizon獨家銷售的3.3吋同名手機後,Palm稍早預告將在10月26日推出另一款新品。

雖然Palm並未透露具體細節,但從相關影像顯示這款新品可能是一款真無線耳機,並且能與先前推出的手機產品搭配使用,或是與其他品牌手機連接使用。

目前的Palm品牌名稱,是由擁有BlackBerry、Alcatel品牌的中國廠商TCL取得使用權,並且授權由Dennis Miloseski與Howard Nuk兩名前三星設計副總在美國加州成立新創團隊使用。

不過,目前除了推出由Verizon獨家銷售的手機產品,Palm並未像其他重新在市場發展的品牌一樣,透過眾多新品吸引市場關注。

Have you guessed what we have been busy with? Comment below 👇 pic.twitter.com/4vKljSrRwi

— Palm (@palm) October 13, 2021