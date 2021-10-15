AMD新款入門顯示卡Radeon RX6600售價曝光 鎖定更小機箱組裝需求
相較7月底揭曉的Radeon RX6600 XT設定在379美元起跳價格，AMD稍早揭曉的Radeon RX6600則是設定在329美元起跳價位，並且鎖定更小機箱組裝使用需求，同樣針對1080P穩定畫面表現輸出需求打造。
Radeon RX6600採用與Radeon RX6600 XT相同GPU設計，但是將計算單元 (CU)從32組減少為28組，運作時脈也相對降低為2044MHz，而運作功耗則僅為132W，維持採用8GB GDDR6顯示記憶體。
跟Radeon RX6600 XT整體效能比較約減少10%-15%，但比起NVIDIA的GeForce RTX 2060則約提升23%比例，以AMD內部測試約可對應穩定的1080P 100fps畫面輸出，甚至可在《極地戰嚎6》 (Far Cry 6)中以1440P解析度對應60fps以上穩定畫面輸出表現。
另外，AMD強調Radeon RX6600出廠即可使用光影追跡功能，並且支援FidelityFX Super Resolution超解像升頻等技術，搭配Ryzen 5000系列或3000系列處理器更可透過Smart Access Memory技術提高運算效率。
而就AMD表示，雖然目前晶片供貨表現較為緊張，但是會持續讓顯示卡供貨維持穩定，但晶片供應問題估計仍會持續影響至2022年下半年。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪Toyz近況「已剃光頭」 他曝「監獄公道伯」節目有機會開拍
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言