Disney+首波上架名單曝光 包含「Running Man」、「Tokyo MER行動急診室」等

更新：台灣大哥大確定成為台灣地區獨家合作電信營運商，預計在Disney+服務於11月12日正式在台啟用時，將推出專屬電信資費方案。另外，台灣大哥大總經理林之晨表示未來會考慮更多合作模式，其中包含與迪士尼合作更多手機遊戲等內容，甚至也預告接下來會有更多服務綁訂銷售模式，更預期串流影音服務將在今年躍上台灣主流使用內容。

接連公布香港、台灣等地區的Disney+服務訂閱方案價格後，迪士尼在稍早舉辦的亞太區內容發表活動宣布將與更多在地業者合作，預計推出超過20部全新亞太區電影、影集，其中包括18部原創作品。

除了將以迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌內容吸引觀眾，迪士尼也說明將與亞太地區在地創作者合作更多原創內容，類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，分別源自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個地區綜藝節目、紀錄片與動畫。

同時，迪士尼也透露預計在2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，藉此吸引更多在地觀眾使用Disney+服務。

首波上架內容，將包含如下：

• 熱門英雄動作驚悚片《Moving》改編自韓國網路漫畫家姜草的作品，講述三個青少年發現他們不尋常力量的故事。

• 《雪降花》 (Snowdrop)是一部由韓國一線演員丁海寅和BLACKPINK的金智秀 (Jisoo)主演的浪漫愛情劇。由 2019 年韓劇鉅作《天空之城》的製作團隊打造，《雪降花》是今年最受期待的影劇之一。

• 《Grid》是由獲獎編劇李秀妍打造的全新懸疑驚悚片鉅作。

• 即將獨家在Disney+ 和戲院上映的《BLACKPINK:The Movie》，是一部關於廣受歡迎的韓國流行團體BLACKPINK成立五週年的紀錄片。

• 《警校菜鳥》 (Rookies)是一部以青少年成長為主題，故事背景設定在韓國精英警察學院的愛情劇，由韓國流行偶像姜丹尼爾演出的戲劇處女作。

• 《Tokyo MER行動急診室》 (Tokyo MER)是與日本TBS電視台特別合作的醫療劇，由獲獎演員鈴木亮平和賀來賢人主演。

• 《BLACK ROCK SHOOTER: DAWN FALL》發展於日本人氣插畫角色黑岩射手，除了在全世界擁有廣大粉絲，也催生了音樂、模型玩具、遊戲和動畫作品。

• 《夏日時光》 (Summer Time Rendering)來自日本最受歡迎流行漫畫之一，並在日本網路漫畫App少年Jump+上擁有超過1.3億的點閱數。

• 《四疊半時光機藍調》 (YOJOHAN TIME MACHINE BLUES –暫定)是一部新的日本動畫系列，並且是《四疊半宿舍，青春迷走》的續集。由獲獎作家森見登美彥以及曾獲無數國際獎項的Science SARU公司製作。

• 在東京活動上，迪士尼還宣布了由 Aniplex 製作並大受歡迎的迪士尼手遊《Disney Twisted-Wonderland》的動畫改編計劃。

• 改編自同名熱門電影的《壞信號》 (Susah Sinyal或Bad Signal)是一部喜劇影集，講述了一群酒店員工在西爪哇管理一間高級度假酒店時發生的故事。

• 由獲獎導演喬可·安華 (Joko Anwar)執導、 印尼製片公司Screenplay Bumilangit製作，Bumilangit即將推出首季影集。

• 由才華橫溢的陳柏霖主演的《正義的算法》，是他在《我可能不會愛你》後再次主演的華語劇，是一部關於自我探索的喜劇影集。

• 《珍饈記》 (Delicacies Destiny)是一部華語時代劇，是資深製片人​​于正繼在《延禧攻略》大獲成功後，最新的一部美食浪漫喜劇。

• 《Shipwreck Hunters Australia》是第一部為Disney+ 製作的澳洲紀錄片，該片記述發生在西澳廣闊海岸線的著名船難之謎。

目前在亞太地區市場，Disney+已經進駐澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國，預計在今年11月起陸續進駐韓國、香港與台灣。

除了迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理內容，在Star品牌更包含迪士尼工作室旗下上千小時的電影以及影集作品，其中涵蓋Disney Television Studios、FX、二十世紀影業、20th Television、Touchstone等頻道內容，接下來也會加入更多源自亞太地區的在地影音內容，藉此吸引更多觀眾使用服務。

在台灣地區推行服務，同時也會透過Star頻道內容提供包含《用九柑仔店》、《想見你》、《比悲傷更悲傷的故事》等台灣拍攝影集與電影，同時也會收錄包含《拆彈專家2》、《葉問》香港等電影作品。

另外，迪士尼也宣布將啟動華特迪士尼公司的創意體驗之旅企劃，將使亞太地區創作者與迪士尼旗下世界級電影製片人匯集在一起，透過大師課程、現場研討會和各種交流活動，讓創作者能與迪士尼旗下個個品牌及工作室高階主管，以及創意人員們進行面對面交流。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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