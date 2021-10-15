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Uber、Uber EATS打造後疫情新生活 「減碳優步」、「毛孩優步」同步登台

聯合新聞網 / 楊又肇

Uber、Uber EATS今日 (10/14)宣布共同在台打造「隨心暢行 隨點即送」新生活模式，其中Uber確定在台推出「減碳優步」、「毛孩優步」兩大全新乘車選項，而Uber EATS則提升途中點購買流程、「自取」功能、擴大月訂閱精省方案，以及生鮮雜貨外送服務範圍。

「減碳優步」、「毛孩優步」同步登台

目前「減碳優步」選項將會在基隆、台北、新北、桃園、新竹、台南、與高雄七個城市提供，首波將加入超過3000台多元計程車車輛，並且以油電混合或純電運作車輛提供服務。

而此次增加的「毛孩優步」，則從即日起提供預約使用，每趟最多可讓兩名乘客與一隻寵物搭乘，乘客只需在行程中以牽繩牽引寵物，或是以毛巾墊在寵物位置下方，藉此維護乘車品質。

配合推出「毛孩優步」服務，Uber更與Uber EATS服務合作，連同寵物公園、中華民國保護動物協會提供多項毛孩相關優惠與活動，從即日起至12月31日，只要完成首趟「毛孩優步」行程，即可解鎖Uber EATS單次「寵物公園」商家訂單滿250元7折優惠 (最高折抵100元)，以及到全台「寵物公園」門市出示Uber App優惠信件，即可讓寵物公園會員享有多項商品專屬優惠，新會員首次消費更可額外獲得一包毛孩旅行美食組 (內含鮮食罐和進口飼料隨手包)。

此外，透過中華民國保護動物協會「狗來富」專案捐款的民眾，亦可獲得2趟100元「毛孩優步」乘車優惠 (不限Uber App新舊用戶)。而從即日起至明年12月31日期間，只要輸入優惠序號「友善毛孩」，並且將上車或下車地點設在貼有「Uber Pet 寵物友善夥伴」行動串連貼紙的寵物友善餐廳、寵物店、寵物醫院、寵物美容、友善旅館等，即可享有「毛孩優步」10趟9折乘車優惠 (每趟折抵上限為新台幣50元)。

Uber EATS服務強化升級

至於在Uber EATS服務部分，則是強化「自取」功能，透過新增加的「地圖」介面，可讓消費者依照即時地理位置、菜式選擇輸入搜尋，並且依照「距離」、「餐廳評分」和「等候時間」更快完成訂購選擇，並且在行程途中快速取餐。

另外，Uber EATS App搜尋功能更增加能以使用食物表情符號搜尋功能，讓使用者能更快找到符合搜尋條件的餐廳。而在生鮮雜貨訂購介面部分，此次更新則是將熱門類別項目放在更醒目位置，方便使用者更快找到，並且完成購物。

針對「優饗方案」部分，此次更宣布增加「宜蘭」、「花蓮」、「台東」和「澎湖」4個城市，讓所有18個服務城市的消費者，均可透過支付120元月費、每次訂購滿199元，即可享有無限次的0元外送費優惠。而「雙享方案」則提供位於北北基、桃園、新竹、台中、彰化、台南及高雄9大城市的民眾，透過每月支付249元，即可享每趟Uber乘車費用9折優惠 (不含優步小黃)，特選商家訂單金額滿199元即可享無限次0元外送費優惠。

此次活動中，Uber EATS更宣布邀請最「豹」雙人組—比莉姐及ØZI擔任「今晚，我想來點...」最新廣告影片演出角色，透過重新定義日常「食」尚新態度，讓平價「食」尚也能營造質感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 寵物 減碳 uber eats

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