HTC預計在10/14揭曉新款VR頭戴裝置 將命名為「VIVE Flow」
HTC預計在台灣時間10月14日晚間11點舉辦名為「Go With The Flow」發表活動，而@evleaks稍早進一步釋出疑似HTC即將揭曉的新款虛擬實境頭戴裝置，並且將以VIVE Flow為稱。
從外觀來看，VIVE Flow與HTC去年對外展示代號「Project Proton」概念設計機種十分相似，預期區分無線與有線連接兩種設計，相比現有VIVE系列機種更採輕量化設計，讓使用者更容易長時間配戴使用。
而在機構設計部分，VIVE Flow能像一般眼鏡般折疊收納，方便使用者隨身攜帶使用，並且能透過藍牙方式連接手機傳輸影像內容，更可將手機當作虛擬實境內的控制器，而內側鏡片更可對應6種視距調整。
為了對應長時間使用，VIVE Flow內部更搭載主動散熱系統，讓虛擬實境眼鏡能維持正常運作效能，另外也支援全景聲音效輸出。
建議售價方面，VIVE Flow將以499美元價格銷售，預計從10月15日透過HTC VIVE官網預訂，將從11月初開始出貨。而預訂贈品，分別包含7款免費虛擬實境內容、免費攜行收納盒，以及兩個月的Infinity Vista訂閱服務。
Miss me, @HTC? pic.twitter.com/hB7iPLLCHk
— E (@evleaks) October 12, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪10/19蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相
▪Toyz近況「已剃光頭」 他曝「監獄公道伯」節目有機會開拍
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言