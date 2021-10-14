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HTC預計在10/14揭曉新款VR頭戴裝置 將命名為「VIVE Flow」

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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HTC預計在台灣時間10月14日晚間11點舉辦名為「Go With The Flow」發表活動，而@evleaks稍早進一步釋出疑似HTC即將揭曉的新款虛擬實境頭戴裝置，並且將以VIVE Flow為稱。

從外觀來看，VIVE Flow與HTC去年對外展示代號「Project Proton」概念設計機種十分相似，預期區分無線與有線連接兩種設計，相比現有VIVE系列機種更採輕量化設計，讓使用者更容易長時間配戴使用。

而在機構設計部分，VIVE Flow能像一般眼鏡般折疊收納，方便使用者隨身攜帶使用，並且能透過藍牙方式連接手機傳輸影像內容，更可將手機當作虛擬實境內的控制器，而內側鏡片更可對應6種視距調整。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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為了對應長時間使用，VIVE Flow內部更搭載主動散熱系統，讓虛擬實境眼鏡能維持正常運作效能，另外也支援全景聲音效輸出。

建議售價方面，VIVE Flow將以499美元價格銷售，預計從10月15日透過HTC VIVE官網預訂，將從11月初開始出貨。而預訂贈品，分別包含7款免費虛擬實境內容、免費攜行收納盒，以及兩個月的Infinity Vista訂閱服務。

▲(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC 虛擬實境 Vive

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