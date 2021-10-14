宏碁預告搭載Intel第12代Core處理器新機 擴展永續設計的Vero系列產品

上半年舉辦的next@acer活動中揭曉諸多新品後，宏碁在下半年的全球發表活動則是延續先前推出新品作延伸，例如在先前宣布推出的環保永續概念Vero系列產品中，從一開始的筆電額外增加迷你桌機、顯示器與周邊配件。

預告Intel第12代Core處理器即將來到

而在此次推出的全新電競桌機Predator Orion 7000中，宏碁更預告將搭載不鎖頻的Intel第12代Core處理器，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 3090 顯示卡，藉此發揮更大遊戲執行效能。

另外，宏碁更配合遊戲需求推出對應電競使用等級的4K LED智慧電競投影機Predator GD711，以及採傳統投影燈泡設計的Predator GM712，兩者均可對應最高240Hz畫面更新率，或是1080p 120Hz、1080p 144Hz顯示規格。

至於55吋Predator電競桌則提供各種收納和整線管理設計，將桌面可用空間最大化，並且可選擇容易清潔的時尚碳纖維塗層，或是主打客製化Predator滑鼠墊桌面設計。

擴展永續導向設計的Vero系列產品

針對上半年推出的永續導向設計筆電Aspire Vero，宏碁此次宣布擴展Vero系列產品，同樣以回收塑料 (PCR)及可回收包裝製作，分別包含TravelMate Vero商務筆電，以及可擴充迷你桌機Veriton Vero Mini，以及對應Full HD解析度規格，並且符合ENERGY STAR、TCO、EPEAT等綠色標章認證的Vero BR277顯示器。

此外，宏碁也在Vero系列產品增加更多配件，包括滑鼠、滑鼠墊和筆電保護套。

SpatialLabs裸視3D設計應用方案與ConceptD系列產品結合

上半年提出SpatialLabs裸視3D設計應用方案後，宏碁更將此設計與ConceptD系列產品結合，推出ConceptD 7 SpatialLabs Edition設計筆電，讓設計師更容易打造3D體驗，並且透過NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡效能支撐運算需求。

另外，透過新版SpatialLabs Go應用程式，更可透過人工智慧技術自動將2D內容轉換成立體3D形式呈現，包括影片、圖像、休閒類遊戲，或是視訊會議及串流影音都能轉換成3D形式呈現。

而在此次更新中，宏碁更宣布將在ConceptD 3系列同步推出16:10螢幕的16吋掀蓋式筆電，以及15.6吋螢幕的可翻轉筆電設計。

擴大Chromebook及周邊產品

其他部分，宏碁此次也宣布更新多款教育市場與企業使用的Chromebook機種，包含採無風扇設計的Chromebook Spin 514與Chromebook Enterprise Spin 514，以及採15.6吋設計的Chromebook 515與Chromebook Enterprise 515。

另外，宏碁也宣布推出採用聯發科Kompanio 828處理器的Chromebook 514，以及主打可翻轉設計和14吋FHD顯示面板、多種連接埠選項與OceanGlass環保觸控板設計的Chromebook Spin 314。

螢幕配件部分則推出包含主打300Hz畫面更新率的27吋WQHD螢幕Nitro XV272U KF，以及支援8位元色深的27吋WQHD IPS螢幕Acer CB273U，另外更推出支援HDR10 4K畫質及3000流明亮度的Acer L811超短焦雷射投影機。

強化防疫產品發展

配合疫情需求，宏碁更宣布擴大旗下抗菌產品組合，延伸至抗菌筆電、顯示器、配件與防護外套，目前包含Enduro Urban N3強固型筆電、Enduro Urban T3強固型平板，以及TravelMate Spin P4商用可翻轉筆電均加入抗菌設計。

而23.6吋、Full HD解析度設計的VA顯示器VE246Q則標榜不傷眼，並且獲得ENERGY STAR、TCO及EPEAT標章認證。KM501藍牙鍵盤滑鼠組則是獲得Works With Chromebook認證，另外更以回收咖啡渣製作環保機能性外套Acer eco-shell。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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