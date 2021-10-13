蘋果黑科技！AirPods不見7個月後現身 仍保有「超強電力」

如今不少通勤族都會使用AirPods聽音樂，然而根據蘋果官網說明，把耳機充飽電後，AirPods Pro最長可提供4.5小時的聆聽時間。對此便有一名網友分享，自己的妹妹在七個月前弄丟了AirPods Pro，沒想到最近意外找到後發現，外觀不但完好無缺，充電盒及耳機的剩餘電量更是誇張。

原PO以「不見7個月的耳機」為題，在Dcard上發文分享，自己妹妹的耳機在3月9日就不見了，當初還以為是掉在打工的路上，但沿路都找不到，還以為是被人撿走。半年之後，自己在妹妹生日那天買了個新的送她，沒想到在送完的一個月後，之前不見的耳機就被離奇的找回來了。

從原PO分享的圖片可見，妹妹傳了一張AirPods Pro的照片給她，表示自己的耳機掉在農場，在前兩天被找到，但意外的是，回家後發現充電殼的電量還剩下10%，而耳機則各剩下95%，讓他不禁直呼「好奇電池真的可以這麼屌嗎？」他也補充道，把AirPods Pro重新清潔乾淨後，看起來還是很新，只是充電盒有點刮痕。

此文一出，便引起不少網友紛紛留言感嘆，「我再一次相信了Apple是黑科技」、「我之前不見兩個月的耳機找回來也是還有電，從那時候開始我就決定要當個實實在在的果粉」、「我之前是掉充電盒，掉在公車最後一排很久，一直到被找到後還是很多電，我也嚇到了」、「我的被車輾過，撿起來裝回去還能用。」

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