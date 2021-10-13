Sony預告將揭曉Xperia品牌新品 可能會是一款虛擬實境頭戴裝置

今年接連揭曉Xperia 1 III、Xperia 5 III，以及Xperia 10 III之後，Sony Mobile稍早再次宣布將在日本時間10月26日中午12點 (台灣時間10月26日上午11點)揭曉新品。

不過，Sony Mobile並未透露預計公布新品細節，因此無法確認為新款手機，或是其他手機相關產品。

若從去年宣布啟用「3R」發展策略，並且對外展示虛擬實境頭戴裝置原形設計，或許接下來即將推出新品，將是以Xperia品牌技術打造的虛擬實境頭戴裝置，但可能與日前預告的新款PlayStation VR裝置並非相同產品。

在先前展示中，顯示Sony Mobile虛擬實境頭戴裝置原形設計必須與手機配合，其中以Xperia 1 II為基礎，透過4K HDR OLED螢幕呈現8K畫質的虛擬實境內容，配合5G網路傳輸讓使用者能感受穩定、清晰的虛擬實境視覺。

此外，Sony也進一步闡述未來在內容產製方面將會朝向全域環境的3D影像打造，讓使用者透過虛擬實境、擴增實境，或是透過一般手機螢幕都能觀看擬真內容，甚至可以透過手指撥動、改變視角等方式感受不同觀看內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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