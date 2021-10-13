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「魷魚遊戲」掀熱潮！Netflix：原創內容製作進度將恢復穩定

聯合新聞網 / 楊又肇

近期因新型冠狀病毒疫情影響，使得Netflix原創節目內容製作進度減緩，但稍早由Netflix全球電視內容主管Bela Bajaria說明，表示其原創節目內容製作進度將在今年底以前恢復正常，並且將以穩定更新形式讓訂閱用戶觀看。

不過，對於國際戲劇舞台雇員聯盟成員計畫發起罷工，藉此爭取更合理的工資與工作條件的情況，Bela Bajaria並未正面作回應，但強調已經尋求適合的協商方式解決串流影音內容背後衍生低廉工資問題。

同時，Bela Bajaria也預期下半年的Netflix訂閱服務將會恢復顯著成長。

對於近期在Netflix平台上播放的《魷魚遊戲》 (Squid Game)吸引眾人觀看，並且引發諸多討論，Bela Bajaria表示在美國境內也吸引許多觀看使用量，同時也凸顯增加更多原創影音內容的重要性，同時更考量目前新增用戶約三分之二比例來自亞太地區，因此接下來將會持續在亞洲市場擴大投資。

例如目前在Netflix上的韓國電視劇、中國電視劇、台灣電視劇，以及日本電視劇與動漫內容可見度比例持續增加，因此也將成為Netflix接下來持續成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

魷魚遊戲 疫情

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