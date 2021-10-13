Amazfit揭曉GTR 3、GTS 3系列智慧手錶 搭載量身打造Zepp操作系統

Amazfit揭曉GTR 3 Pro、GTR 3和GTS 3總計三款智慧手錶，其中更搭載全新Zepp操作系統，並且標榜將健康與健身功能融入纖薄、時尚設計錶身內。

全新Zepp操作系統主打輕便、流暢與實用，並且強調簡化互動、去除繁雜操作，更標榜耗電量比先前推出智慧手錶操作系統更低，另外更支援Android與iOS裝置連接，支援Apple Health或Google Fit等健康平台，本身也支援與Strava、Relive、Runkeeper，以及TrainingPeaks等App同步且分享運動數據。

其他亮點，則包含超過150款、支援常時點亮的客製化錶面，並且可透過內建6PD (二極管)BioTracker PPG 3.0感測元件紀錄心率、血氧、壓力與呼吸頻率數據，更支援全天候監測心率，支援在心率異常高或過低情況下會發出警報。

另外，更支援可在極短時間內計算使用者當前健康數據，並且支援女性經期追蹤，同時也支援Alexa數位助理服務互動，以及包含消息通知、久坐及飲水提醒、日曆、事件與待辦事項列表、天氣預報、藍牙遠端攝影鏡頭控制。

而此次推出的GTR 3 Pro，則採用1.45吋、331 ppi顯示密度的AMOLED圓形螢幕，對應更高螢幕更新頻率與70.6%螢幕顯示佔比，錶身側面則搭載數位錶冠，內建電池電量則達450mAh，約可在單次滿電情況下對應最長12天待機使用時間。

GTR 3則以航空級鋁合金打造，同樣搭載數位錶冠，並且以無邊框設計與弧形玻璃1.39吋AMOLED圓形螢幕打造輕薄錶身，內建電池容量一樣是450mAh，最長電力續航時間約可達21天。至於GTS 3部分則採用1.75吋、341 ppi顯示密度的AMOLED方形螢幕，除了維持纖薄設計，更具備72.4%顯示佔比。

建議售價方面，Amazfit GTR 3和GTS 3系列將從即日起在全球市場推出，在歐洲市場將以149.99歐元起跳價格銷售，其中GTR 3 Pro售價從199.99歐元起跳，分別在英國、德國、法國、義大利及西班牙的Amazfit通路銷售。

美國地區售價則調整為179.99美元起跳，Amazfit GTR 3 Pro建議售價則是229.99美元價格起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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