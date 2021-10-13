極米科技首款4K超短焦雷射智慧電視XGIMI AURA在台首發
先前以XGIMI品牌於台灣及全球市場銷售產品的極米科技，稍早宣布推出全新Android TV 4K超短焦雷射智慧電視AURA，成為旗下在全球市場首款超短焦雷射智慧電視，並且選擇以台灣作為全球首發上市首站。
相較傳統投影機設計，AURA採用XGIMI旗下超短焦技術，僅需距離牆面20公分即可投射100吋、最高可達2400 ANSI流明亮度的4K HDR10畫面，並且採用Android TV 10操作介面，可透過app形式使用即將在台灣開通的Disney+、HBO Max，以及現有YouTube等串流影音服務。
聲音部分則內建60W輸出功率的Harman Kardon劇院級喇叭，並且支援Chromecast無線投影功能，讓使用者能方便將Android手機、平板等內容直接傳輸到AURA上播放，或是透過HDMI、USB、光纖、藍牙等連接方式連接內容來源。
而此次同步推出的XGIMI MoGo Pro+智慧投影機，則標榜入門使用定位，並且可利用家中白色牆壁或天花板投放30吋-200吋畫面，本身也內建兩組3W輸出功率的Harman Kardon喇叭，機身重量僅9公斤，除了方便家中隨時改變使用位置，更適合出遠門、露營等場景下使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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