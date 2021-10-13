快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

極米科技首款4K超短焦雷射智慧電視XGIMI AURA在台首發

聯合新聞網 / 楊又肇

先前以XGIMI品牌於台灣及全球市場銷售產品的極米科技，稍早宣布推出全新Android TV 4K超短焦雷射智慧電視AURA，成為旗下在全球市場首款超短焦雷射智慧電視，並且選擇以台灣作為全球首發上市首站。

相較傳統投影機設計，AURA採用XGIMI旗下超短焦技術，僅需距離牆面20公分即可投射100吋、最高可達2400 ANSI流明亮度的4K HDR10畫面，並且採用Android TV 10操作介面，可透過app形式使用即將在台灣開通的Disney+、HBO Max，以及現有YouTube等串流影音服務。

聲音部分則內建60W輸出功率的Harman Kardon劇院級喇叭，並且支援Chromecast無線投影功能，讓使用者能方便將Android手機、平板等內容直接傳輸到AURA上播放，或是透過HDMI、USB、光纖、藍牙等連接方式連接內容來源。

而此次同步推出的XGIMI MoGo Pro+智慧投影機，則標榜入門使用定位，並且可利用家中白色牆壁或天花板投放30吋-200吋畫面，本身也內建兩組3W輸出功率的Harman Kardon喇叭，機身重量僅9公斤，除了方便家中隨時改變使用位置，更適合出遠門、露營等場景下使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電視

相關新聞

花9百幫iPhone 13包膜 她見成品怒爆：起泡有毛屑還有刮痕

iPhone 13上市，已有不少人拿到新機，開始購入手機保護殼或為愛機貼膜。不過有網友抱怨，花了900元到知名商場附近為手機包膜，不只包護貼內有毛屑、側邊起泡，甚至手機機身還被劃出刮痕，向店家反應後也沒有得到解釋或補償，讓她痛批「這900元真的收的很心安呵呵」。

PicWish免費線上一鍵去背 手動模式可調整刪除、保留範圍

PicWish 除了全自動模式，也有提供手動編輯、選擇擦除保留範圍的功能，可以在去背後設定任何背景顏色或自行上傳背景圖片，網站還有提供圖片壓縮、裁切和無損放大等工具。

茶杯變鍵盤？日本Google推出「鍵盤茶杯」讓你邊工作邊喝飲料

日本 Google 這款鍵盤茶杯想舒緩你生活中的煩悶，這款鍵盤茶杯上的字是以日本「壽司」為命名，目前 Google 已經在 Github 上釋出鍵盤茶杯原始碼，期待廣大的讀者神人們挑戰台灣中文版的鍵盤茶杯。

Amazfit揭曉GTR 3、GTS 3系列智慧手錶 搭載量身打造Zepp操作系統

Amazfit揭曉GTR 3 Pro、GTR 3和GTS 3總計三款智慧手錶，其中更搭載全新Zepp操作系統，並且標榜將健康與健身功能融入纖薄、時尚設計錶身內。

Sony預告將揭曉Xperia品牌新品 可能會是一款虛擬實境頭戴裝置

今年接連揭曉Xperia 1 III、Xperia 5 III，以及Xperia 10 III之後，Sony Mobile稍早再次宣布將在日本時間10月26日中午12點 (台灣時間10月26日上午11點)揭曉新品。

AMD晶片升級Windows 11注意！部分AMD Ryzen效能下跌15%

Microsoft 微軟新一代作業系統 Windows 11 日前上市，只要符合資格的 Intel 英特爾和 AMD 超微處理器晶片都能夠升級。然而據外媒報導，AMD Ryzen 晶片電腦升級使用 Windows 11 系統後，效能會變慢，尤其是玩遊戲時，效能可能會下滑 10% – 15%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。