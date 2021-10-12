快訊

直播／今本土+0！4例確診皆為境外移入、無死亡個案

台中驚傳首例BNT打後猝死！62歲男打後9天不治

Panasonic鎖定專業錄影的方盒設計相機 Lumix DC-BS1H升級為全片幅

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出以方型盒狀設計機身的M43規格相機Lumix DC-BGH1之後，Panasonic稍早宣布推出另一款機種Lumix DC-BS1H，採用2420萬畫素規格的全片幅感光元件。

相較之下，Lumix DC-BS1H顯然也是針對錄影工作使用需求打造，並且能以全片幅規格感光元件對應更好畫質表現，同時也支援6K 24fps、5.4K 30fps (3:2比例裁切)、5.9K 30fps (16:9比例)等錄影規格。

同時，機身採用14級以上的動態範圍表現，並且採光學低通濾鏡與雙原生ISO實現更進階的影像降噪，以及去除摩爾紋效果。

而機身設計同樣透過內部散熱機構，以及側面進風與出風口快速帶走熱氣，讓相機能維持更長時間錄影工作，同時採方型盒狀機身也是為了更容易裝設在不同腳架、拍攝位置，或是裝載拍攝配件需求所設計，鏡頭則對應L接環規格。

規格方面，Lumix DC-BS1H最多可串接12台進行多機拍攝，本身搭載USB-C 3.1連接埠、LAN網路線孔、HDMI Type-A，以及3G SDI連接埠，同時也搭載3.5mm與XLR麥克風連接孔，儲存介面則採用雙SD記憶卡插槽。

Lumix DC-BS1H單機身在美國地區售價為3499.99美元，預計會在今年11月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Panasonic

延伸閱讀

編碼內容透露Pixel 6系列相機規格 Pro系列多了4800萬畫素潛望式鏡頭

DXOMark相機評測出爐 iPhone 13相機比iPhone 12 Pro更好

iPhone 13媒體實測：具有三大特點 13 Pro Max最出色

AMD晶片升級Windows 11注意！部分AMD Ryzen效能下跌15%

相關新聞

花9百幫iPhone 13包膜 她見成品怒爆：起泡有毛屑還有刮痕

iPhone 13上市，已有不少人拿到新機，開始購入手機保護殼或為愛機貼膜。不過有網友抱怨，花了900元到知名商場附近為手機包膜，不只包護貼內有毛屑、側邊起泡，甚至手機機身還被劃出刮痕，向店家反應後也沒有得到解釋或補償，讓她痛批「這900元真的收的很心安呵呵」。

PicWish免費線上一鍵去背 手動模式可調整刪除、保留範圍

PicWish 除了全自動模式，也有提供手動編輯、選擇擦除保留範圍的功能，可以在去背後設定任何背景顏色或自行上傳背景圖片，網站還有提供圖片壓縮、裁切和無損放大等工具。

茶杯變鍵盤？日本Google推出「鍵盤茶杯」讓你邊工作邊喝飲料

日本 Google 這款鍵盤茶杯想舒緩你生活中的煩悶，這款鍵盤茶杯上的字是以日本「壽司」為命名，目前 Google 已經在 Github 上釋出鍵盤茶杯原始碼，期待廣大的讀者神人們挑戰台灣中文版的鍵盤茶杯。

AMD晶片升級Windows 11注意！部分AMD Ryzen效能下跌15%

Microsoft 微軟新一代作業系統 Windows 11 日前上市，只要符合資格的 Intel 英特爾和 AMD 超微處理器晶片都能夠升級。然而據外媒報導，AMD Ryzen 晶片電腦升級使用 Windows 11 系統後，效能會變慢，尤其是玩遊戲時，效能可能會下滑 10% – 15%。

誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪

揭曉台灣地區的Disney+訂閱方案後，筆者也整理目前在台灣上線的主要串流影音服務主要訂閱方案與使用模式，快速比較不同串流影音服務使用差異。

Windows 11正式推出 符合這些資格用戶可以下載升級囉

Microsoft 微軟自從美國東部時間 6 月 24 日上午 11 時發表 Windows 11 作業系統之後，如今終於正式開放 Windows 11、安裝與 ISO 映象檔下載，只要是符合資格的 Windows 10 使用者就能免費升級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。