Panasonic鎖定專業錄影的方盒設計相機 Lumix DC-BS1H升級為全片幅

去年推出以方型盒狀設計機身的M43規格相機Lumix DC-BGH1之後，Panasonic稍早宣布推出另一款機種Lumix DC-BS1H，採用2420萬畫素規格的全片幅感光元件。

相較之下，Lumix DC-BS1H顯然也是針對錄影工作使用需求打造，並且能以全片幅規格感光元件對應更好畫質表現，同時也支援6K 24fps、5.4K 30fps (3:2比例裁切)、5.9K 30fps (16:9比例)等錄影規格。

同時，機身採用14級以上的動態範圍表現，並且採光學低通濾鏡與雙原生ISO實現更進階的影像降噪，以及去除摩爾紋效果。

而機身設計同樣透過內部散熱機構，以及側面進風與出風口快速帶走熱氣，讓相機能維持更長時間錄影工作，同時採方型盒狀機身也是為了更容易裝設在不同腳架、拍攝位置，或是裝載拍攝配件需求所設計，鏡頭則對應L接環規格。

規格方面，Lumix DC-BS1H最多可串接12台進行多機拍攝，本身搭載USB-C 3.1連接埠、LAN網路線孔、HDMI Type-A，以及3G SDI連接埠，同時也搭載3.5mm與XLR麥克風連接孔，儲存介面則採用雙SD記憶卡插槽。

Lumix DC-BS1H單機身在美國地區售價為3499.99美元，預計會在今年11月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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