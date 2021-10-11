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花9百幫iPhone 13包膜 她見成品怒爆：起泡有毛屑還有刮痕

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13 上市，已有不少人拿到新機。（本報系資料庫）
iPhone 13 上市，已有不少人拿到新機。（本報系資料庫）

iPhone 13上市，已有不少人拿到新機，開始購入手機保護殼或為愛機貼膜。不過有網友抱怨，花了900元到知名商場附近為手機包膜，不只包護貼內有毛屑、側邊起泡，甚至手機機身還被劃出刮痕，向店家反應後也沒有得到解釋或補償，讓她痛批「這900元真的收的很心安呵呵」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，她近日拿著iPhone 13、iPhone 13 pro max到台北某商場附近的老店包膜，一支手機900元，想不到交機時問題連連，iPhone 13保護貼內有兩根毛屑，iPhone 13 pro max側邊起泡嚴重，裝上手機保護殼，再拔掉後保護貼竟翹起來，店家強調3到5天起泡會消除，但經過14天依然沒有改善。

網友花900元為手機包膜，成品卻相當失敗。圖／取自臉書
網友花900元為手機包膜，成品卻相當失敗。圖／取自臉書

網友花900元為手機包膜，成品卻相當失敗。圖／取自臉書
網友花900元為手機包膜，成品卻相當失敗。圖／取自臉書

該網友表示，向店家反應後，店家僅說可以重包側邊，但要非假日的時間。最誇張的是，她事後拆膜後發現手機竟被割出兩條刮痕，店家也不打算給予補償，讓她相當傻眼。她也貼出其他店家的包膜成品，兩家成品天差地遠，甚至另一家還比較便宜。

其他網友也傻眼表示「這落差也太大了」、「包膜真的很看師傅，我都會爬文看那家包的好才去，便宜很少有優秀的，我包750居然裡面有灰塵我暈倒，好險沒傷手機」、「這技術真的不行欸」、「包膜真的是一分錢一分貨」、「很多包膜店的老闆技術真的非常可怕」。

爆怨公社 手機 iPhone 13

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