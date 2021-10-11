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AMD晶片升級Windows 11注意！部分AMD Ryzen效能下跌15%

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：arstechnica
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Microsoft 微軟新一代作業系統 Windows 11 日前上市，只要符合資格的 Intel 英特爾和 AMD 超微處理器晶片都能夠升級。然而據外媒報導，AMD Ryzen 晶片電腦升級使用 Windows 11 系統後，效能會變慢，尤其是玩遊戲時，效能可能會下滑 10% – 15%。

圖片及資料來源：arstechnica
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據報導，AMD 表示所有能安裝 Windows 11 的電腦全部都會受到影響，包括 Zen+、Zen 2、Zen 3 架構的 AMD 處理器包括 Ryzen 2000、Ryzen 3000、Ryzen 4000、Ryzen 5000 都會受到影響。

針對這次問題，AMD 發現 Windows 11 會讓 AMD 超微晶片的 L3 快取延遲，影響記憶體的效能記憶體的效能，導致處理器的效能變慢，如果只是執行一般應用程式可能會變慢 3% 至 5%，若是玩遊戲的話速度會更慢，效能達到 10% 到 15%。

另外，由於 Windows 11 作業系統不知道處理器核心哪個是最佳的狀態，當程式執行時，Preferred Core 會自動將工作優先分配給高效能的核心，提供工作處理效率，而不是選擇適合的處理器核心，作業系統與 AMD 晶片溝通不良的狀態下，導致程式執行速度變慢。

因此建議 AMD 晶片使用者別急著升級安裝 Windows 11 作業系統，而是等待 AMD 和 Microsoft 微軟公司在 2021 年 10 月份推出軟體更新修復問題後，再來升級安裝 Windows 11 會更好一些。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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AMD Windows 11 Ryzen

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