茶杯變鍵盤？日本Google推出「鍵盤茶杯」讓你邊工作邊喝飲料

鍵盤如果可以拿來喝飲料，是不是躲在茶水間跟廁所裡面也可以辦公？

日本 Google 近期推出一款很趣味的「鍵盤茶杯」！

上班厭煩？不想當社畜？現在閱讀本文的你是否每到禮拜一心情就不美麗，星期五卻迫不及待等下班？日本 Google 這款鍵盤茶杯想舒緩你生活中的煩悶，這款鍵盤茶杯上的字是以日本「壽司」為命名，目前 Google 已經在 Github 上釋出鍵盤茶杯原始碼，期待廣大的讀者神人們挑戰台灣中文版的鍵盤茶杯。

日本 Google 鍵盤茶杯起源：愚人節及 Gboard 輸入法程式

Photo Credit：Gboard 湯呑みバージョン

圓柱形茶杯設計，杯緣外壁則是一個個「手寫」刻出來的「壽司名」鍵盤，這些鍵盤按鈕採用的是特製的印刷電路板（Printed circuit board，又稱 PCB） 及特製的絕緣杯子。杯子底部為六邊形底座，裡面有一個 ATmega32U4-AU 單晶片來控制鍵盤的運作，每個鍵盤單行有 5 個按鍵，共計 12 排，外接插頭的部分是使用 USB Type-C。

Photo Credit：Gboard 湯呑みバージョン

目前 Google 已在 Github 上開放鍵盤茶杯原始碼，其內容包含 Gboard 茶杯設計使用的韌體、示意圖和電路板配置，而且除了 PC 之外還可以連接 Android 手機，變成如果你出門去星巴克的話，拿一台電腦跟一個茶杯就可以開始工作了，而且還不需要擔心飲料打翻到鍵盤上。

Photo Credit：Gboard 湯呑みバージョン

可惜的是，這款日本 Google 推出的鍵盤茶杯並沒有對外販售，如果這個鍵盤未來真的在台灣被推行出來，一般大眾熟悉使用的 QWERTY 橫向鍵盤輸入跟垂直的茶杯設計，應該會讓不少需要重新學習新的輸入法，總不可能最後把茶杯倒著放來打字對吧？

仔細看會發現鍵盤上有著各種魚的漢字，而且每個魚的漢字鍵盤都對應日語音節中的一個字詞，像是第一魚漢字是 aji（竹莢魚），對應於字詞 a（あ），或是鰻魚（eel）將產生一個 ú （う），如果你想輸入的日語單字為「肉 au（會う）」你需要按的按鍵則為「竹莢魚」，然後再按「鰻魚」。

但真要說的話，兩隻手抱著一個杯子打字感覺還是很不習慣.....

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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