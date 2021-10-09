誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪

揭曉台灣地區的Disney++訂閱方案後，筆者也整理目前在台灣上線的主要串流影音服務主要訂閱方案與使用模式，快速比較不同串流影音服務使用差異。

在這些串流影音服務中，Netflix以最早進軍台灣優勢取得許多用戶訂閱，同時也陸續增加許多台灣地區拍攝影片作品，同時也將許多過往僅在海外地區播放作品開放觀看。不過，後續隨著迪士尼等串流影音服務推出後，原本授權使用影片也被取回，例如迪士尼和漫威內容全數回歸給迪士尼用於Disney+服務，《六人行》也由華納媒體的HBO Max取回使用，因此也讓Netflix將更多資源聚焦在原創影音作品，藉此吸引不同觀眾。

隨著Netflix原創影音內容策略成功，因此包含後來推出的HBO Max、Disney+，甚至進入市場服務許久的Amazon Prime Video，除了以本身獨佔收錄內容吸引觀眾目光之外，更著重透過原創內容增加更多使用族群。

因此除了訂閱費用與部分使用功能差異之外，最大不同就是在收錄內容各有吸引魅力，因此主要還是看個人偏好觀看哪些內容，並且能善用可隨時取消訂閱優勢挑選合適服務使用。

至於使用體驗部分，絕大部分的串流影音服務都能提供HD以上規格畫質，除了像Netflix額外透過訂閱方案區分最高可支援畫質，其餘像是Apple TV+最高可支援4K HDR，聲音部分也能對應Dolby Digital以上規格，同時也都能在多台裝置上使用，只是會有不同數量上的限制，並且都能透過下載離線觀看。

其他部分，則包含HBO GO未來將配合政策改由HBO Max取代，而使用者訂閱YouTube Premium服務時，連帶也能使用YouTube Music等服務功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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