訂閱每月270元或全年2790元 台灣Disney+11/12正式開播

就在香港地區公布Disney++服務訂閱方案價格後，迪士尼今日 (10/8)也接著確認台灣地區訂閱方案將以每月270元，以及全年2790元價格提供使用，預計會從11月12日正式啟用。

而相較之下，台灣地區訂閱方案同樣允許最多四台裝置同時觀看，而可下載影片觀看的裝置數量上限為10台，在單一訂閱方案下最多可建立7個家庭成員身分，同時也提供兒童模式與GroupWatch共同觀看功能，基本上與美國、香港地區提供服務相同。

至於影音規格部分，則最高提供4K解析度、支援HDR內容播放，部分影片內容更相容HDR10或Dolby Vision格式，聲音部分則支援Dolby Digital環繞音效，甚至部分影片內容更支援Dolby Atmos全景聲輸出。

目前Disney+服務已經覆蓋北美、歐洲、亞太區和拉丁美洲等61個國家地區，並且以21種語言提供使用。內容方面，目前分別提供旗下包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star六大品牌收錄電影及影集內容，其中包含Disney+專屬原創內容與特輯，另外也包含國家地理紀錄片及Star頻道。

台灣地區正式啟用時間為11月12日，當天也會由迪士尼針對Disney+用戶舉辦Disney+ Day活動，預計公布更多新內容與粉絲慶祝活動，其中包含漫威影業《尚氣與十環傳奇》將於Diney+平台首映，而包含冒險電影《叢林奇航》，以及Disney+原創電影《Home Sweet Home Alone》與全新原創系列短片《雪寶說故事》 (Olaf Presents)都會在Disney+ Day上映。

其他包含《Frozen Fever》、奧斯卡獲獎短片《Feast》和《Paperman》、獲得奧斯卡提名的米奇老鼠短片《Get A Horse！》、《星際大戰》傳奇賞金獵人波巴費特的起源和傳奇特別企劃、向Disney+旗下品牌致敬的《辛普森家庭》特製短片，以及與《路卡的夏天》中人物同台的皮克斯動畫短片《Ciao Alberto》也均在當天上映。

另外，包含國家地理《傑夫高布倫妙看世界》 (The World According to Jeff Goldblum)第2季將一次推出前五集，由米高基頓主演的Star頻道全新原創劇集《毒疫》 (Dopesick)也將在Disney+平台上映，而漫威電影宇宙也準備在Disney+上推出展望未來的慶祝特別節目。

在台灣地區推行服務，同時也會Star頻道內容提供包含《用九柑仔店》、《想見你》、《比悲傷更悲傷的故事》等台灣拍攝影集與電影，同時也會收錄包含《拆彈專家2》、《葉問》香港等電影作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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