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Windows 11正式推出 台灣啟用燦坤、全國電子等190家體驗升級門市

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Windows 11體驗升級門市
▲Windows 11體驗升級門市

相較美國地區是透過與紐約冰淇淋店Mikey Likes It Ice Cream合作，藉由免費贈送藍莓口味的Bloomberry冰淇淋，以及在紐約時代廣場戶外廣告放上巨幅Windows 11廣告，並且由加拿大創作女聲Tate McRae與美國R&B歌手Allen Stone演出的「Elevenation」線上6D音樂活動慶祝，台灣則是透過與燦坤、全國電子、三井3C等通路合作夥伴，在全台地區設立總計190家體驗升級門市，讓更多消費者能就近體驗Windows 11作業系統特色。

在Windows 11正式提供符合條件的PC裝置升級使用後，為了推動更多消費者下載升級，微軟此次在台與燦坤、全國電子、三井3C等通路合作打造的體驗升級門市，將讓消費者能在工作人員協助下，完整體驗Windows 11作業系統特色，另外也能了解當前符合Windows 11使用條件的PC裝置。

▲由華裔設計師Daniel Wong操刀的「工作生活家防疫包」
▲由華裔設計師Daniel Wong操刀的「工作生活家防疫包」

除了可以協助消費者解答疑惑，經過培訓的工作人員也能協助挑選合適的PC裝置，並且幫忙判斷使用者所使用PC裝置是否符合升級條件，甚至可以協助使用者將符合升級條件的筆電裝置更新。

而在今年11月底前於全台190家體驗升級門市進行Windows 11相關諮詢，即可獲得與Windows 11預設桌面相同的「Windows 11繁花綻放螢幕擦拭布」，若是購買電腦且加購1年以上Office 365服務，更可獲得由華裔設計師Daniel Wong操刀的「工作生活家防疫包」。

▲「Windows 11繁花綻放螢幕擦拭布」
▲「Windows 11繁花綻放螢幕擦拭布」

至於詳細關於Windows 11相關細節，可以參考先前報導內容：

邁入全新里程，Windows 11正式開放首波符合升級條件的PC機種下載更新

▲微軟與紐約冰淇淋店Mikey Likes It Ice Cream合作慶祝Windows 11
▲微軟與紐約冰淇淋店Mikey Likes It Ice Cream合作慶祝Windows 11

▲呼應Windows 11預設桌布色彩，免費贈送藍莓口味的Bloomberry冰淇淋
▲呼應Windows 11預設桌布色彩，免費贈送藍莓口味的Bloomberry冰淇淋

▲由加拿大創作女聲Tate McRae與美國R&B歌手Allen Stone演出的「Elevenation」線上6D音樂活動
▲由加拿大創作女聲Tate McRae與美國R&B歌手Allen Stone演出的「Elevenation」線上6D音樂活動

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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