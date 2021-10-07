Windows 11正式推出 台灣啟用燦坤、全國電子等190家體驗升級門市
相較美國地區是透過與紐約冰淇淋店Mikey Likes It Ice Cream合作，藉由免費贈送藍莓口味的Bloomberry冰淇淋，以及在紐約時代廣場戶外廣告放上巨幅Windows 11廣告，並且由加拿大創作女聲Tate McRae與美國R&B歌手Allen Stone演出的「Elevenation」線上6D音樂活動慶祝，台灣則是透過與燦坤、全國電子、三井3C等通路合作夥伴，在全台地區設立總計190家體驗升級門市，讓更多消費者能就近體驗Windows 11作業系統特色。
在Windows 11正式提供符合條件的PC裝置升級使用後，為了推動更多消費者下載升級，微軟此次在台與燦坤、全國電子、三井3C等通路合作打造的體驗升級門市，將讓消費者能在工作人員協助下，完整體驗Windows 11作業系統特色，另外也能了解當前符合Windows 11使用條件的PC裝置。
除了可以協助消費者解答疑惑，經過培訓的工作人員也能協助挑選合適的PC裝置，並且幫忙判斷使用者所使用PC裝置是否符合升級條件，甚至可以協助使用者將符合升級條件的筆電裝置更新。
而在今年11月底前於全台190家體驗升級門市進行Windows 11相關諮詢，即可獲得與Windows 11預設桌面相同的「Windows 11繁花綻放螢幕擦拭布」，若是購買電腦且加購1年以上Office 365服務，更可獲得由華裔設計師Daniel Wong操刀的「工作生活家防疫包」。
至於詳細關於Windows 11相關細節，可以參考先前報導內容：
• 邁入全新里程，Windows 11正式開放首波符合升級條件的PC機種下載更新
Bringing to you the launch of #Windows11 straight from Burj Khalifa tonight! Stay tuned while we reveal the latest features and updates available to you from Windows. pic.twitter.com/ANr3kPpX6j— Microsoft UAE (@MicrosoftUAE) October 4, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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