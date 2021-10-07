Canon針對VR創作需求 推出可直接拍攝立體影像的特殊鏡頭
針對近年越來越多人踏入的虛擬實境內容創作，Canon也跟進此市場趨勢推出可對應虛擬實境內容創作需求使用的特殊鏡頭RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE，並且對應RF接環機種使用。
這款鏡頭最大特色在於搭載兩組並列的魚眼鏡頭，透過單次拍攝即可記錄虛擬實境所需影像，另外也能用於直播與影片拍攝需求。針對拍攝使用需求，Canon也提供部分需要額外付費的EOS VR Utility軟體，以及對應Adobe Premier Pro的EOS VR Plus擴充工具。
其中，RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE採用10群、12片鏡片構成，最短拍攝距離為20mm，另外也能在鏡頭後方安裝偏光鏡，降低多餘光線影響拍攝，同時鏡頭本身也採防滴設計。
除了僅對應RF接環，目前此款鏡頭更僅能透過EOS R5進行拍攝，並且要等到今年12月釋出韌體更新才會加入支援，而建議售價則是1999美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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