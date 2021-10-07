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HMD Global揭曉Nokia T20平板 採用紫光展銳處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有不少預告的HMD Global新款平板裝置，稍早終於正式揭曉，同時也確認以Nokia T20為稱，並且定位在入門機種。

Nokia T20採用10.4吋、解析度為2000 x 1200的LCD螢幕，處理器採用的是紫光展銳的虎賁T610，而非過去經常使用的Qualcomm處理器，記憶體則區分3GB及4GB，儲存容量則區分32GB或64GB，並且能以micro SD記憶卡擴充，電池容量則為8200mAh，支援15W有線快充。

而機身採用鋁合金框體，並且保留3.5mm耳機孔，另外則支援IP52等級防水設計，內建支援Nokia OZO聲音技術的立體聲喇叭與雙麥克風，同時支援4G LTE連網，另外也提供僅以Wi-Fi連網規格。至於前後相機則分別採用500萬畫素、800萬畫素規格。

作業系統則採用Android 11，HMD Global承諾會提供至少兩年的作業系統版本升級，以及至少三年的系統安全更新，本身更符合Android Recommended企業產品認證，以及支援Google Kids Space服務，同時更預設搭載Spotify免費版本與30天免費使用的ExpressVPN服務。

HMD Global將從即日起率先在英國市場推出Nokia T20，建議售價將從180英鎊起跳，另外也會提供專屬保護殼配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

英國 平板 Nokia

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