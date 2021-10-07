懶人包！iPhone如何備份LINE聊天記錄？換機前注意這2件事

提供給最近有打算換機的獺友們參考

隨著蘋果推出 iPhone 13 系列新機，順勢帶起了一陣換機潮，但在換機之前，你有把舊手機中的資料都備份好了嗎？今天就要來和大家分享，該如何備份 LINE 的聊天記錄，以及備份完成後，在換機之前可以注意的小細節，這次主要是針對 iOS 用戶來示範如何備份，一起來快速瞧瞧吧

一、iOS 作業系統和 LINE 是否有更新

在備份前，可以先檢查手機上的 LINE 是否有更新到最新的 11.15.0 版本，以及目前的 iOS 版本為何，建議可以把 iOS 更新到 iOS 14 以上，才會適用待會提及的備份教學喔

二、iCloud 空間是否足夠

當你要備份 iPhone 上 LINE 的聊天記錄時，系統會將資料備份至 iCloud 雲端空間中，備份前，可以先檢查看看自己的 iCloud 空間是不是足以儲存 LINE 的聊天記錄和資料，也可以參考先前備份後的檔案大小，以免備份到一半發生空間不足的情形

三、連接穩定的 Wi-Fi

另外也別忘了確認 Wi-Fi 的穩定度，為了不要讓備份失敗，確認手機有連上訊號穩定的 Wi-Fi 也是很重要的喔

四、確認手機電量充足

再來就是要檢查手機的電量是否充足，建議大家可以先將手機充電再來進行備份

五、完成電話和信箱設定

最後一點和換機很有關，在換機前，也別忘了確認好 LINE 帳號是否已經設定電話號碼和信箱，換到新機之後才能順利地再次登入

接著就可以進到備份聊天記錄的環節啦，首先在 LINE 主頁的右上角點選「設定」，並選擇「聊天」

再來點選「備份聊天記錄」>>「馬上進行備份」，系統就會幫你備份聊天記錄了，這邊可以留意一下「上次備份時間」，注意有刷新的話，才算是備份成功喔。那如果遇到「備份失敗」的狀況的話，可以查看一下是不是儲存空間不足、沒連到穩定的 Wi-Fi、手機電量不夠，或是 LINE 在手機中所佔的空間太大等因素所致，一一把可能會造成的因素找出來，排除再備份一次試試就行！

另外 LINE 其實也有內建自動備份的功能，在剛剛「備份聊天記錄」的頁面中，點選「自動備份頻率」，點進去之後就可以開啟自動備份了，並且能夠自行在這邊選擇要「每天」、「每三天」、「每週」、「每兩週」、「每月」來自動備份，選好之後，系統就會在你設定的時間頻率之內，自動幫你把聊天記錄備份到 iCloud 上囉

一、開啟移動帳號設定

當你把聊天記錄都備份好，準備換機前，記得要到「設定」>>「移動帳號設定」，並將移動帳號的設定開啟，即可將帳號移動到新的手機上了

二、關閉 Letter Sealing

最後在換機前，提醒大家也要記得檢查 LINE 當中的「Letter Sealing」有沒有關閉，至「設定」>>「隱私設定」，再手動把「Letter Sealing」關閉即可

簡單來說，這是一個點對點加密的功能，可保障用戶隱私，確保你所傳送的文字訊息、位置資訊是有受到保護的。原本 LINE 會預設將這個功能開啟，那如果你換機前沒有關閉的話，有可能換到新手機時，所有已經被備份的訊息也會跟著被加密，備份過的資訊也就看不到了 Q_Q

以上就是幾點關於 iOS 用戶備份 LINE 的小技巧教學，如果你是個很在意聊天記錄的人，不妨在換機前好好把手機裡的資料備份，這樣換到新機時，也才能讓重要的資訊也一起跟著轉移喔

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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