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Windows 11正式推出 符合這些資格用戶可以下載升級囉

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Microsoft
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Microsoft 微軟自從美國東部時間 6 月 24 日上午 11 時發表 Windows 11 作業系統之後，如今終於正式開放 Windows 11、安裝與 ISO 映象檔下載，只要是符合資格的 Windows 10 使用者就能免費升級。

圖片及資料來源：Microsoft
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只要是 Windows 10 電腦符合微軟官方公佈的硬體標準，開啟「Windows Update (Windows更新)」，就能檢查是否已經收到更新檔。

就微軟目前公佈的資料，相容 Windows 11 系統最低系統要求需要：配備 2 個核心/ 1 GHz 以上、 64 位元處理器、4GB RAM、64GB 儲存空間，並且支援 TPM 2.0 技術、顯示卡為 DirectX 12 或更新版本相容，含 WDDM 2.0 驅動程式

如果無法確認自己的電腦是否符合硬體資格，可以透過微軟官方的「PC 健康檢查工具正式版」進行確認。

另外，如果使用者想要乾淨安裝也可以下載 ISO 檔自行安裝；至於硬體規格不符合的使用者也能試著下載 ISO 檔安裝，只是…安裝過程或安裝完成之後，電腦可能會有損壞、當機等問題，升級之後電腦也可能會無法收到安全性更新。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 Windows 11 微軟

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相較美國地區是透過與紐約冰淇淋店Mikey Likes It Ice Cream合作，藉由免費贈送藍莓口味的Bloomberry冰淇淋，以及在紐約時代廣場戶外廣告放上巨幅Windows 11廣告，並且由加拿大創作女聲Tate McRae與美國R&B歌手Allen Stone演出的「Elevenation」線上6D音樂活動慶祝，台灣則是透過與燦坤、全國電子、三井3C等通路合作夥伴，在全台地區設立總計190家體驗升級門市，讓更多消費者能就近體驗Windows 11作業系統特色。

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