Windows 11正式推出 符合這些資格用戶可以下載升級囉

隨著蘋果推出 iPhone 13 系列新機，順勢帶起了一陣換機潮，但在換機之前，你有把舊手機中的資料都備份好了嗎？今天就要來和大家分享，該如何備份 LINE 的聊天記錄，以及備份完成後，在換機之前可以注意的小細節，這次主要是針對 iOS 用戶來示範如何備份，一起來快速瞧瞧吧

2021-10-07 07:30