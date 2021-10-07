Windows 11正式推出 符合這些資格用戶可以下載升級囉
Microsoft 微軟自從美國東部時間 6 月 24 日上午 11 時發表 Windows 11 作業系統之後，如今終於正式開放 Windows 11、安裝與 ISO 映象檔下載，只要是符合資格的 Windows 10 使用者就能免費升級。
只要是 Windows 10 電腦符合微軟官方公佈的硬體標準，開啟「Windows Update (Windows更新)」，就能檢查是否已經收到更新檔。
就微軟目前公佈的資料，相容 Windows 11 系統最低系統要求需要：配備 2 個核心/ 1 GHz 以上、 64 位元處理器、4GB RAM、64GB 儲存空間，並且支援 TPM 2.0 技術、顯示卡為 DirectX 12 或更新版本相容，含 WDDM 2.0 驅動程式
如果無法確認自己的電腦是否符合硬體資格，可以透過微軟官方的「PC 健康檢查工具正式版」進行確認。
另外，如果使用者想要乾淨安裝也可以下載 ISO 檔自行安裝；至於硬體規格不符合的使用者也能試著下載 ISO 檔安裝，只是…安裝過程或安裝完成之後，電腦可能會有損壞、當機等問題，升級之後電腦也可能會無法收到安全性更新。
圖片及資料來源：Microsoft
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪Apple Watch前後代差在哪？升級功能值得買單嗎
▪iPad mini 6跟iPad Air 4怎麼挑？主要看這幾點需求
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言