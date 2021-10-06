17990元起！Pixel 6系列10/19揭曉 新款Pixelbook有望現身
宣布釋出Android 12 AOSP版本之後，Google隨後也確定將在美國西岸時間10月19日上午10點 (台灣時間10月20日凌晨1點)舉辦Pixel秋季發表活動，預期將公布日前已經確認外觀設計的Pixel 6與Pixel 6 Pro。
如果沒有意外的話，Google預期也會針對NEST系列產品進行更新，或許也會推出新款Pixelbook。
而Google此次配合Pixel秋季發表活動打造宣傳網站，更直接放上Pixel 6系列手機正面外觀，並且展示採用Material You風格設計的操作介面，更讓使用者能透過長按空白鍵切換音樂曲目，或是透過滑鼠游標撥弄手機介面圖示產生不同音效，藉此詮釋新款手機可依照個人偏好方式使用特性。
消息指稱新機會在10月28日於台灣市場推出
至於Pixel 6系列機種硬體規格，在先前消息中已經大致曝光，甚至更有消息指稱新機會在10月28日於台灣市場推出，同時更確認將與台灣大哥大合作資費銷售方案，預購時間則安排在10月20日至27日期間。
規格方面，Pixel 6將採用解析度為Full HD+的6.4吋螢幕，搭載Google與三星合作客製化設計的Tensor處理器，電池容量為4614mAh，機身支援IP68等級防水防塵，鏡頭則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。
而手機將改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為128GB與256GB，顏色則區分黑、灰、橘色，但僅前一款配色提供256GB儲存容量版本。
建議售價則從新台幣17990元起跳，最高售價為新台幣22990元。
而Pixel 6 Pro則採用與Pixel 6相似設計元素，一樣採Tensor處理器，但螢幕增加為6.71吋電池容量增加為5000mAh，機身一樣支援IP68等級防水防塵，視訊鏡頭升級至1200萬畫素視訊鏡頭，同樣搭配5000萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，但額外增加4800萬畫素長焦鏡頭。
手機同樣改為螢幕下指紋辨識，儲存容量區分為256GB與512GB，顏色則區分黑、金、銀色，只有黑色提供512GB儲存容量版本。
建議售價則從新台幣25990元起跳，最高售價為新台幣30990元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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