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VMware攜手Intel vPro技術 推動遠距工作及雲端化電腦應用需求

聯合新聞網 / 楊又肇

除了與NVIDIA持續擴大虛擬化應用發展，VMware在此次VMworld 2021期間也宣布與Intel合作，使旗下Workspace ONE解決方案能與Intel針對商用PC提供vPro技術整合，藉此對應目前越來越普及化的遠距工作，以及雲端化電腦 (cloud PC)應用需求。

透過Intel的vPro技術，搭配從晶片端確保資料使用安全，以及透過Wi-Fi端穩定連接使用模式，VMware表示將能讓更多搭載Intel處理器的PC裝置透過各類網路環境，配合VMware Workspace ONE平台進行遠距工作，或是進行雲端控管，讓使用者能更安心、直覺透過網路執行企業內部應用服務。

而透過此次合作，VMware與Intel預期將能進一步推動更大規模的遠距工作使用模式，同時也能在近年疫情影響下，讓更多後疫情時代的遠距工作模式能更直覺且更安心運作，無需擔心是否需要改變過往工作使用模式，或是有所限制。

此次合作將會先針對特定企業進行相容性測試，預計會在2022年上半年全面開放給所有企業客戶使用。

同時，Intel也強調旗下處理器將持續推動PC裝置改革，包含改變傳統PC使用型態，讓PC運算可以符合更多彈性使用模式，並且以更輕薄、待機時間更久，同時運算效能更高特性，讓使用者能對全天候使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

遠距 疫情

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