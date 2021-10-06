VMware攜手Intel vPro技術 推動遠距工作及雲端化電腦應用需求

微軟先前已經說明不建議在未符合相容的PC裝置使用Windows 11，同時更強調一旦使用者在未符合相容裝置上安裝，導致出現操作異常、硬體損壞等問題，將不會對此負責，同時也允許OEM業者無需對此提供任何保修服務。而在Windows 11即將推出正式版本更新之際，微軟則再次以透過Windows Insider計畫安裝使用Windows 11的數據，呼籲使用者不要輕易地將Windows 11安裝在未符合相容的PC裝置。

2021-10-05 11:17