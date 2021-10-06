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Nreal Air智慧眼鏡支援Android、iOS 能以虛擬201吋畫面觀看影片

聯合新聞網 / 楊又肇

針對許多人配戴智慧眼鏡時，有更多體驗聚焦在關看影片內容的情況，過去與Qualcomm深度合作的Nreal便推出一款作為手機延伸顯示裝置Nreal Air，並且移除前一款混合實境眼鏡Nreal Light採用的inside-out動作追蹤功能，讓此款延伸顯示裝置作為內容觀看為主的設備。

由於一除非必要動作追蹤元件，因此Nreal Air整體重量僅為77公克，外型也更像一般太陽眼鏡，但使用時依然需要透過有線方式與手機連接。

不過，相較Nreal Light僅能與Android手機連接使用，Nreal Air同時加入支援iPhone機種使用。

對應顯示效果方面，Nreal Air可支援46度左右視角呈現範圍，約可對應201吋大的投影畫面，同時每度約對應49組畫素，並且支援90Hz畫面更新率。相比Nreal Light約對應52度視角範圍，但畫面更新率僅為在60Hz，明顯更能對應影片播放使用體驗。

整體設計更加入長時間配戴使用特性，並且可讓使用者調整鼻樑配戴角度，讓Nreal Air能更穩定放在使用者鼻樑上。

Nreal並未透露Nreal Air具體售價，但預計會在今年12月於中國、日本與南韓市場推出，並且將與電信業者合作銷售方案，同時也確認會在2022年進入全球市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧眼鏡

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