第一代Apple Watch成為「過時產品」 未來沒有零件官方就無法維修

Apple 蘋果公司在 2015 年發表 Apple Watch 第一代，當年在 3C 市場投下震撼彈，但由於蘋果慣例將銷售超過 5 年、未滿 7 年的產品列入「過時清單」，因此第一代 Apple Watch 近日被列入過時產品清單。

圖片及資料來源：9to5Mac、Apple

這次打入「過時清單」的不只有第一代 Apple Watch ，另外 2015年 13吋、15吋 Retina MacBook Pro 也都在清單內。

在「過時清單」內的產品雖然依舊可以送到 Apple 蘋果官方維修中心進行維修，一旦零組件供貨不足的話，就無法提供維修。

除了「過時清單」之外，蘋果產品銷售超過 7 年將會列入「停產名單」，蘋果官方將不再提供這份清單內產品的硬體維修服務，但 Mac 更換電池服務期限會延長至 10 年左右，但仍然需要依照零件供應情況而定。

儘管 Apple 蘋果官方清楚制定了「過時清單」與「停產名單」，但也有些例外。像是初代 12 吋 MacBook 雖然在 2019 年停產，但 Apple 直到 2021 年初才將這款筆電列入過時清單裡。

圖片及資料來源：9to5Mac、Apple

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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