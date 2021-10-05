無線藍芽耳機「免去被打結的痛」幹嘛不買？網友3理由拒絕了

無線藍芽耳機是時下流行的產品之一，消費者除了講究續航力，更在意音質優劣問題，但有別於有線耳機的收納問題，藍芽耳機卻也容易發生「被弄丟」的窘境。對此，一名女網友就在網上發問「現在還有人在用有線耳機嗎？」引發熱議。

這名網友在Dcard發問「現在大學還有人在用有線耳機嗎？」她坦言，雖然不用在乎別人的眼光，但現在也變得不敢帶有線耳機出門了。她也分享觀察結果，自從藍芽耳機開始流行之後，基本上在路上很少看到還有人在用有線耳機，讓她不禁好奇現在還有人在用有線耳機嗎？

貼文一出，許多網友們就留言吐露真心話，「我的有線耳機還沒壞，所以就繼續用，為什麼使用一件產品還需要在意別人眼光？有線耳機又不是很久以前的產品」、「我自己很容易忘東忘西的就不會選擇藍牙耳機來使用，不然應該會像一些人整天在找自己的另一耳在哪或是耳機盒在哪…」、「無線耳機真的太麻煩，還要充電又很容易不見，唯一優點就是可以邊充電邊聽歌，剩下真的想不到了」、「我不想花很貴的錢買藍芽，買來還可能耳型不符」。

多數選擇有線耳機的愛好者則透露，「有線的聽音樂才讚，而且不會有電力耗損問題」、「要音效好的話，有線一定是優於藍芽的」、「有線低延遲、音質好，當然是選有線的啊」、「之前朋友推高檔有線耳機真的很好用，而且不見得比無線的便宜喔！」，更有專業網友分享使用習慣，「無線藍芽耳機：短途搭車，走路用、有線耳機：長途搭車，講電話用、耳罩式：桌電筆電打遊戲，安全帽藍芽：騎車」。

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