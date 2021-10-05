Windows 11開放免費下載更新 想升級有這3個方法

日前揭曉Windows 11具體細節，同時也在後續公布搭載Windows 11的Surface系列機種後，微軟正式開放符合升級的PC機種下載Windows 11正式版本更新。

微軟不再以「一個大平台」自居

相較數年前由前執行長Steve Ballmer帶領時期，微軟仍企圖將Windows 8作業系統塑造成「大平台」，強調透過更簡單的編碼作業與透過單一編碼流程，配合微軟提供轉換工具，即可讓開發者快速將開發內容帶到Windows 8環境，甚至原本針對iOS及Android的app內容也能移轉到Windows 8，或是Windows 8 Mobile作業系統環境使用。

不過，在當時運算使用模式已經是以手機等行動裝置為主情況下，微軟這樣的主張自然未能吸引太多開發者青睞，原因在於除了商業應用或遊戲等鎖定特定使用族群內容，絕大多數的內容使用體驗都已經集中在手機，即便微軟提供方便開發者轉換編碼內容的工具，依然會有平台最佳化、相容性，以及後續維護、調整問題。

因此，如果在未能形成足夠市場經濟規模利益之下，通常多數app開發者僅考慮針對iOS、Android平台打造內容，縱使微軟當時聲稱Windows 8 Mobile成為全球第三大規模行動作業系統，但距離iOS仍有明顯差距，自然無法吸引更多開發者進駐。

而在Satya Nadella接手成為微軟執行長之後，則是以過去自己在雲端業務發展經歷，以及Offcie 365成功經驗，讓微軟服務能擴大進駐更多作業系統平台，而非僅能在Windows 10作業系統上使用。這樣的想法，更成為採訂閱使用的Windows 365服務，讓更多裝置可以透過雲端串流方式使用Windows 10作業系統。

在Windows 11作業系統設計中，不僅讓操作介面更貼近行動使用，同時也高度整合線上協作與網路整合使用體驗，例如原生內建Microsoft Teams服務，並且支援Xbox Game Pass Ultimate的Cloud Gaming服務，甚至原生加入支援Arm架構環境，不僅為了Arm架構設計的常時連網筆電使用體驗作準備，更讓使用者能在Windows 11環境原生使用Android平台app。

從Windows 11作業系統設計來看，微軟更傾向將此款作業系統變成「操作入口」，而非所有事情僅能在此平台上完成的使用模式，尤其串接目前更多人使用的Android平台app，更讓微軟更進一步擁抱行動市場，同時也能對抗蘋果接下來高度整合Arm架構的應用發展模式。

一樣透過「免費」升級吸引更多人使用

雖然微軟並未說明Windows 11作業系統採免費形式提供使用，但基本上只要符合Windows 10作業系統授權使用機種的條件，基本上就能免費升級至Windows 11。

依照微軟說明，只要使用者的PC還算新，基本上都有機會能在首波更新時獲得升級，但如果是年份較舊機種則會被安排在較晚時候獲得更新，基本上最晚會在2022年中以前讓所有Windows 10 PC機種完成更新。

另外，先前強調必須具備TPM 2.0晶片才能安裝使用Windows 11的說法，微軟後續也做了調整，強調即便是以軟體模擬形式也能順利安裝，但特定功能可能就無法順利使用或更新。

▲Windows 11主要改變，包含將過往視窗採用直角設計，改為視覺上更柔和的圓角與半透明視窗風格，同時也將過往的工作列重新設計

▲更新項目之一：Widget功能終於回歸

▲使用者能將所有開啟視窗設定為單一「Snap Group」群組，如此即可將工作經常使用的App設定為一個群組，下班之後常用App則可設定為另一個群組，藉此快速開啟、切換，讓使用者能在單一Windows 11裝置上快速轉換不同使用需求

▲原生整合Microsoft Teams服務

▲深入整合Xbox Game Pass服務

如何升級Windows 11？

依照微軟說明，目前取得Windows 11作業系統的方法有三種，其中包含直接購買預裝Windows 11的新款PC裝置，或是購買符合升級條件的Windows 10 PC裝置，另外則是可透過PC Health Check軟體確認當前使用的Windows 10 PC是否符合升級條件。

目前微軟公布最低符合使用Windows 11作業系統的硬體規格如下：

• 處理器：運作時脈在1GHz以上，並且支援64位元運算的雙核心或多核心處理器，以及包含Arm架構在內的系統單晶片

• 記憶體：4GB以上

• 儲存容量：64GB以上

• BIOS：支援UEFI安全啟動

• TPM：硬體或軟體模擬形式的TPM 2.0版本安全晶片

• 顯示卡：支援DirectX 12以上版本，相容WDDM 2.0驅動程式

• 顯示器：大於9吋、720P解析度，以及8位元顯色規格

Office 2021同步釋出更新

隨著Windows 11正式推出，微軟也確定透過Office 365訂閱服務提供新版Office軟體，另外也會提供以買斷形式使用的Office 2021，並且區分家用及學生版 (Home and Student)，以及進階的家用與商用版 (Home and Business)，前者主要針對一般居家或學生族群使用設計，後者則針對居家工作或遠距工作者使用需求規劃。

兩種版本均涵蓋Word、Excel、PowerPoint、OneNote，以及Microsoft Teams服務，但家用與商用版則增加Outlook，以及更多整合商業應用服務功能。

價格方面，家用及學生版售價為149.99美元，家用及商用版售價則是249.99美元。而若是透過Microsoft 365形式訂閱使用的話，個人版能以每月6.99美元或一年69.99美元價格訂閱，而最多可供6人使用的家用版，則可以每月9.99美元或一年99.99美元價格訂閱，至於商業使用版本則針對不同使用需求提供彈性訂購價位設定。

相關內容：

• 微軟確定Windows 11將在10月5日正式推出，將開放首波符合條件PC免費升級

• 微軟不會認同以軟體等方式於M1處理器Mac安裝Windows 11的使用模式

• 搭配壓縮、雲端同步等方式，微軟將讓Windows 11佔用硬碟儲存空間大幅減少

• 微軟允許在非相容硬體安裝Windows 11，但不負責後續產生問題

• 微軟公布買斷使用形式的Office 2021售價等細節，將在10/5與Windows 11同步上市

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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