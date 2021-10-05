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除了整合AMD Radeon GPU 三星更可能與微軟合作新款Surface處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

除了明年確定與三星合作推出採用Radeon GPU技術的Arm架構處理器，相關消息指稱三星、AMD與微軟也可能著手打造一款同樣以Arm架構打造，並且加入Radeon GPU顯示設計的處理器產品。

過去推出Surface Pro X時，微軟就已經表明強化未來擁抱Arm架構發展的企圖心，藉此與同樣擁抱Arm架構的蘋果發展模式抗衡。

但相較蘋果從軟體到硬體層面均擁有完整研發設計能力，微軟過去以來持續與Intel、AMD等x86架構處理器器業者合作模式，顯然已經有些不足，因此在先前推出的Surface Pro X中，微軟便與Qualcomm攜手合作，以Snapdragon 8cx為基礎設計打造客製化處理器SQ1，後續也推出更新版本SQ2。

而在接下來的SQ3，微軟可能選擇與三星合作，藉由新款Exynos處理器與連網晶片為基礎，加上AMD提供的Radeon GPU設計，藉此提高Arm架構的Windows作業系統環境運算效能，同時也能維持更長裝置電池續航時間。

在相關看法中，微軟此款與三星合作的處理器，可能就是三星計畫明年推出採用AMD Radeon GPU技術的處理器，其中將加入Arm Cortex-X1核心設計，同時連網晶片將以獨立形式使用，並非與處理器整合。至於Radeon GPU部分則會採用RDNA2顯示架構設計，顯示運算效能約接近NVIDIA GeForce GTX 1050。

目前三星與AMD合作處理器，預計會在明年初亮相，有可能選在CES 2022期間公布，並且應用在接下來準備推出的Galaxy S22系列。而與微軟合作的處理器，則可能會應用在下一款Surface Pro X，或是用於OEM業者所打造常時連網筆電。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Surface 處理器 三星 微軟

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