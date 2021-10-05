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在未相容裝置使用Windows 11 會有更高「藍天白雲」當機機率

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟先前已經說明不建議在未符合相容的PC裝置使用Windows 11，同時更強調一旦使用者在未符合相容裝置上安裝，導致出現操作異常、硬體損壞等問題，將不會對此負責，同時也允許OEM業者無需對此提供任何保修服務。而在Windows 11即將推出正式版本更新之際，微軟則再次以透過Windows Insider計畫安裝使用Windows 11的數據，呼籲使用者不要輕易地將Windows 11安裝在未符合相容的PC裝置。

依照微軟說明，透過Windows Insider計畫參與測試Windows 11的PC裝置中，未符合相容的PC裝置出現藍底白字錯誤畫面比例，約比符合相容的PC裝置多出52%，而符合相容的PC裝置則可維持高達99.8%運作穩定性，極少數情況會因為特定因素出現當機問題。

另外，微軟也強調在未相容的PC裝置上使用Windows 11，程式發生異常的比例會高出17%，甚至在執行微軟第一方應用程式發生異常的比例更高出43%。

而上述數據是透過Windows Insider計畫使用反饋意見統計而成，但先前有更多人其實是透過下載ISO檔案自行安裝，甚至是透過鏡像還原方式在不同裝置上安裝，因此實際上產生程式執行異常比例應該會更高。

不過，確實也有不少人反應雖然本身使用PC裝置並未符合微軟要求規格，依然可順利安裝升級使用Windows 11，同時也未出現執行異常情況，但如果為了確保作業系統能穩定運作，建議還是透過符合相容的PC裝置安裝為主。

目前提供使用的Windows 10仍可繼續使用，微軟也會按照既定更新時程繼續提供系統安全維護，因此若目前仍維持使用舊款PC裝置的話，不妨維持使用Windows 10作業系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 11

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