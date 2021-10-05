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Apple Watch series 7確定10/8開始預訂 10/15上市銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前僅在秋季發表會上確認將在秋季推出的Apple Watch series 7，稍早確認在10月8日開始預訂，預計從10月15日開始供貨，建議售價從399美元起跳，而台灣地區售價則會從新台幣11900元起跳。

相較先前設計，Apple Watch series 7分別採用41mm與45mm螢幕規格，邊框僅有1.7mm厚度，整體亮度則提高70%，甚至可藉由曲面邊緣顯示更多畫面，同時也能讓使用者透過更大畫面檢視訊息內容，並且加入全尺寸QWERTY虛擬鍵盤，更方便使用者透過手指滑動輸入。

而雖然螢幕尺寸加大，蘋果表示仍可使用既有Apple Watch對應錶帶配件，並不受錶面面積增加而受影響。此次加入電池快充部分，則標榜比Apple Watch series 6充電速率快上33% (搭配USB-C連接介面的充電配件)。

此外，為了確保Apple Watch series 7耐用度，蘋果此次更分別加入IP6X等級防塵，以及WR50等級防水設計，標榜可配戴Apple Watch series 7進行各類戶外運動，不用擔心是否會讓手錶螢幕刮傷。配合此次更新，蘋果更在運動識別加入電動助力自行車，以及騎乘摔倒等情況判斷，同時也讓運動識別速度提昇。

Apple Watch Series 7鋁金屬版本分別推出午夜色、星光色、綠色、全新藍色與(PRODUCT)RED款式，不鏽鋼款式則提供銀色、石墨色與金色，Apple Watch Edition則提供鈦金屬與太空黑色鈦金屬。另外，蘋果同樣也推出與Nike、愛馬仕合作錶款，並且更新諸多錶帶款式。

目前包含台灣、澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、日本、墨西哥、俄羅斯、南韓、阿拉伯聯合大公國、英國、美國，以及其他50多個國家地區，都將從10月8日晚間8點開放預訂Apple Watch Series 7，並且從10月15日供貨，建議售價則從新台幣11900元起跳。

至於目前仍在市場維持銷售的Apple Watch SE與Apple Watch series 3，建議售價則分別為新台幣8400元起跳，以及新台幣5900元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Watch 蘋果

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