Razer推直播入門款 Kiyo X攝影機與Ripsaw X外接擷取卡
過去針對直播需求推出Kiyo系列攝影機之後，Razer再次宣布推出定位入門的Kiyo X，讓更多使用者能藉此進行直播。此外，針對畫面擷取錄影使用需求，Razer也同樣推出定位入門的Ripsaw X。
不過，雖然定位在入門，Kiyo X依然可對應最高1080P 30fps，或是對應720P 60fps的畫面直播同樣具備自動對交工能，而使用方式一樣可以透過螢幕掛架固定在螢幕上，或是放置桌面使用，甚至也能搭配三腳架使用。
而在補光部分，雖然不具備實體補光環設計，但Razer提供以軟體運算，配合螢幕光亮實現的虛擬環狀補燈效果。
至於Ripsaw X影像擷取卡的部份，則可透過連接HDMI擷取來自遊戲主機，或是相機的影片內容，最高可對應4K 30fps記錄規格，另外透過HDMI 2.0與USB 3.0連接規格，依然可提供低延遲畫面擷取效果。
建議售價方面，Kiyo X將以新台幣2499元銷售，Ripsaw X則以新台幣4199元價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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