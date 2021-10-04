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Motorola在印度推新平板 實際上是聯想Tab M8貼牌版本
Motorola稍早在印度市場揭曉旗下新款平板裝置Moto Tab G20，而其本體顯然是聯想日前在中國市場公布的第三代Tab M8，只是掛上目前同屬於聯想的Motorola品牌。
規格上，Moto Tab G20採用解析度為HD+的8吋IPS LCD螢幕，並且採用聯發科Helio P22T處理器，以及3GB記憶體與32GB儲存容量，電池則採5100mAh容量設計，支援10W充電速度。
其他設計，則包含支援透過micro SD記憶卡擴充容量，搭載200萬畫素視訊鏡頭與500萬畫素主相機鏡頭，另外也支援Dolby Atmos全景聲輸出效果與3.5mm耳機孔。
作業系統則採用近原生設計的Android 11，並且額外提供兒童使用模式，而顏色僅提供鉑金灰一款配色，建議售價則是10999盧比 (約新台幣4200元)，預計從10月2日起在印度市場銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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