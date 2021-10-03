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本田以旗下車輛核心技術擴展eVTOL、機器人及航太應用領域發展

聯合新聞網 / 楊又肇

本田宣布，將在未來6年內投入5兆日圓 (約450億美元)金額，以旗下核心技術擴展電動垂直起降飛行器 (eVTOL)、機器人，以及航太應用領域發展。

從本田看法認為，電動垂直起降飛行器、機器人與航太領域使用載具設計，其實都能從本身車輛核心技術延伸，同時也能銜接未來以電力等乾淨能源驅動的應用發展趨勢。

其中，電動垂直起降飛行器將有助於解決都市內繁忙交通問題，同時除了透過純電驅動對應數十公里內的飛行接駁距離，更可透過結合現有燃氣驅動方式增加飛行距離，在可實現更長飛行距離情況下，甚至可以衍生更多商業應用模式。

依照本田提出規劃，預計在2025年以前決定是否朝向發展空中計程車應用領域發展，並且計畫在2030年以前取得監管機構同意下推出全新應用服務。

而在機器人應用發展方面，本田計畫在過去投入機器人技術發展基礎上，加上可讓機器人成為人類「分身」的想法，其中包含可藉由虛擬實境技術應用，讓操作者能透過遠端遙控方式操作機器人，並且透過虛擬實境方式獲取遠端環境數據，進而能更準確操作機器人進行危險任務，或是進行遠端救助。

另外，本田也預期可透過多手指結構設計，讓機器人可對應更精細操作。

在本田規劃中，最快會在2023年進行技術實證，並且在2030年進入實際應用。

至於在航太領域應用發展部分，本田從2019年就開始著手研發火箭技術，目前更計畫打造可重複使用的火箭，另外也將結合機器人技術實現遠距操作應用。

同時，本田也計畫透過燃料電池、高壓水電解技術創造再生能源，更與日本國立研究開發法人宇宙航空研究開發機關 (JAXA)攜手合作，藉此建構可在月球表面生活的應用技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

本田 火箭

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