Sony公布兩款平價耳機 均加入支援360 Reality Audio音訊

延續2019年推出售價僅在249美元，並且歸類於Extra Bass系列產品線的親民款降噪耳機XB900N，Sony宣布後繼產品WH-XB910N，另外也推出支援360 Reality Audio音訊的平價真無線耳機WF-C500。

WH-XB910N加入360 Reality Audio音訊支援，並且強化主動降噪功能與LDAC編碼傳輸技術，顏色則提供黑色與藍色，同時標榜導入高階耳機WH-1000XM4部分技術，將原本僅透過兩組外部麥克風取樣設計，調整為內外總計四組麥克風取樣，標榜可提供更好的降噪效果，同時也能讓環境模式下的聲音聽感更自然，另外也能讓麥克風通話時能有更好拾音效果。

至於耳罩部分也採用與WH-1000XM4相同立體縫製技術，藉此對應更好配戴舒適感與隔音效果。而右側耳罩也搭配對應上下及左右的觸控操作功能，藉此對應音量調整與播放曲目切換操作，而左側耳罩則對應降噪模式切換鍵、USB-C充電孔與3.5mm連接孔，同時耳機主要電池也藏在左側耳罩內，發聲單體則採40mm動圈規格設計，耳機整體重量則是252公克。

而聲音部分，除了可透過LDAC、SBC、AAC音訊傳遞，本身也支援DSEE數位音訊還原與360 Reality Audio音訊，耳機也支援可同時與兩組設備連接，讓使用者能方便在手機或電腦間切換使用。

電力部分則可在關閉降噪功能時對應30小時續航時間，而開啟降噪功能則可對應30小時使用時間，另外也支援Google Fast Pair，以及微軟在Windows 11增加的Swift Pair快速配對。

建議售價部分，WH-XB910N將以26400日圓價格銷售，預計在10月8日先在日本市場開放銷售，但不確定是否會在台灣市場推出。

另一款平價真無線耳機WF-C500，則是定位入門機種，但是也加入支援DSEE數位音訊還原與360 Reality Audio音訊，但本身並未搭載降噪功能，發聲單體則採5.8mm動圈設計，支援。SBC與AAC音訊規格，另外也支援Google Fast Pair與Swift Pair快速配對。

WF-C500單次充電播放使用時間約可達10小時，而充電盒約可對應耳機單次充電需求，因此最長可使用電力時間約可達20小時，耳機本身也支援IPX4等級防水。

WF-C500同樣會在10月8日於日本市場上市，建議售價為11000日圓，分別提供黑、白、冰綠與珊瑚橘四款配色。而台灣Sony官網已經有相關資料上線，因此預期會在近期公布上市消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦