快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

三星希望以逆向工程方式 將大腦神經元網絡「複製」到晶片設計

聯合新聞網 / 楊又肇

三星與哈佛大學研究人員提出參考人類大腦結構的人工智慧晶片設計方式，其中希望能將大腦神經元網絡完整「複製」到3D結構設計的類神經網絡晶片設計

與過往同樣強調參考大腦神經網絡結構的運算晶片設計方式不同，三星提出想法是完整「複製」大腦神經元位置、連接模式，並且利用這些資料建構成3D類神經網絡。

因此，在實作部分就會朝向大腦逆向工程模式，但目前面臨挑戰可能包含人腦約有1000億個神經元，而這些神經元彼此連接數量更是驚人，若以一對神經元連接就需要透過一個記憶體元件儲存資訊的話，總計會需要使用100兆個記憶體元件，同時要建立可以使用這些記憶體元件存放資訊的程式編碼也會相當複雜，恐怕是短時間難以完成的設計工程。

不僅在技術實現上會面臨挑戰，顯然這樣的逆向工程可能也會涉及道德感、宗教信仰等問題，因此也讓此項技術在日後發展可能會面臨不少阻礙。

但畢竟目前此項技術還是建立理論建構上，尚未走到實踐執行階段，三星必須先解決眼前可能預想到的問題與挑戰，才有辦法順利讓此項技術繼續推展，因此顯然還需要相當久的時間才有辦法實現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Intel揭曉Loihi 2處理器 以Intel 4製程生產、更能仿照大腦運算

新車9月掛牌 攀16年同期新高

中國汽車流通協會：晶片荒緩解 再等三個月

加強狂犬病防疫 北市動保處供毛孩免費打疫苗、晶片

相關新聞

iPad mini 6螢幕傳「果凍滾動」災情？蘋果說是正常現象 但會嘗試修復

當直向使用 iPad mini 6 並滑動螢幕時，畫面會明顯的出現左右抖動的果凍滾動（Jelly Scrolling）狀況，簡單來講，就是把 iPad mini 6 直放，並用手指捲動螢幕時，左右兩邊的螢幕更新率會不同步，造成以下的抖動畫面

三星希望以逆向工程方式 將大腦神經元網絡「複製」到晶片設計

三星與哈佛大學研究人員提出參考人類大腦結構的人工智慧晶片設計方式，其中希望能將大腦神經元網絡完整「複製」到3D結構設計的類神經網絡晶片設計。

Sony公布兩款平價耳機 均加入支援360 Reality Audio音訊

延續2019年推出售價僅在249美元，並且歸類於Extra Bass系列產品線的親民款降噪耳機XB900N，Sony宣布後繼產品WH-XB910N，另外也推出支援360 Reality Audio音訊的平價真無線耳機WF-C500。

Office 2021也有買斷版本！ 微軟曝將10月5日將與Windows 11同步上市

日前已經確定會在10月5日隨著Windows 11正式上市一同推出的Office 2021，稍早由微軟公布更具體細節，以及相關上市資訊。

本田以旗下車輛核心技術擴展eVTOL、機器人及航太應用領域發展

本田宣布，將在未來6年內投入5兆日圓 (約450億美元)金額，以旗下核心技術擴展電動垂直起降飛行器 (eVTOL)、機器人，以及航太應用領域發展。

Google Lens該怎麼用才對？「圖片+文字」搜尋更方便了

今年在Google I/O 2021期間提出名為「MUM」 (Multitask Unified Model)的語言模型，並且透露將讓此項語言模型應用在Google Search等服務後，Google在Search On活動上表示進一步將「MUM」語言模型整合進Google Lens服務，讓此項服務能以更貼近人類理解方式進行搜尋，並且對應更精準翻譯、辨識物品，甚至強化原本拍攝購物等應用功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。