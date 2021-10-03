Office 2021也有買斷版本！ 微軟曝10月5日將與Windows 11同步上市

日前已經確定會在10月5日隨著Windows 11正式上市一同推出的Office 2021，稍早由微軟公布更具體細節，以及相關上市資訊。

相較採訂閱使用的Microsoft 365等服務，以買斷形式使用的Office 2021依然會提供家用及學生版 (Home and Student)，以及進階的家用與商用版 (Home and Business)，前者主要針對一般居家或學生族群使用設計，後者則針對居家工作或遠距工作者使用需求規劃。

兩種版本均涵蓋Word、Excel、PowerPoint、OneNote，以及Microsoft Teams服務，但家用與商用版則增加Outlook，以及更多整合商業應用服務功能。

價格方面，家用及學生版售價為149.99美元，家用及商用版售價則是249.99美元。而若是透過Microsoft 365形式訂閱使用的話，個人版能以每月6.99美元或一年69.99美元價格訂閱，而最多可供6人使用的家用版，則可以每月9.99美元或一年99.99美元價格訂閱，至於商業使用版本則針對不同使用需求提供彈性訂購價位設定。

新版Office 2021一樣可對應Windows PC或Mac機種使用，同時介面設計也納入Windows 11設計風格，並且高度整合Microsoft Teams服務，讓使用者能維持更一致的操作體驗，另外也強化手寫操作、簡報模式，或是資料計算函式，更加入支援OpenDocument 1.3檔案格式 (ODF)，讓使用者能更方便處理簡報、試算表或文件內容，同時也增加更多線上協作使用模式。

依照目前微軟服務推行策略，依然會偏重以訂閱形式使用，但針對仍習慣買斷使用的需求，目前仍維持提供單機授權銷售版本，甚至針對特定無法透過一般網路取得更新，並且必須維持一定運作可靠性的文書處理需求打造的Office LTSC (Long Term Servicing Channel,長期服務通道)版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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