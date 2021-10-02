快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Lens該怎麼用才對？「圖片+文字」搜尋更方便了

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在Google I/O 2021期間提出名為「MUM」 (Multitask Unified Model)的語言模型，並且透露將讓此項語言模型應用在Google Search等服務後，Google在Search On活動上表示進一步將「MUM」語言模型整合進Google Lens服務，讓此項服務能以更貼近人類理解方式進行搜尋，並且對應更精準翻譯、辨識物品，甚至強化原本拍攝購物等應用功能。

先前說明中，「MUM」語言模型建置採用運算模式，與現行應用在Google Search的BERT、GPT-3模型截然不同，將會逐一比對使用者互動過程中所累積數據，進而模擬人腦記憶學習方式，讓搜尋結果可以更符合實際需求，同時也更加精準。

藉由「MUM」語言模型加持，使用者可以在Google Lens以影像識別方式比對內容後，再由使用者透過文字描述等方式增加額外比對條件，例如在搜尋圖案結果中，額外加入符合搜尋條件的衣物，藉此讓Google Lens可以找到更符合使用者預期的搜尋結果。

另外一個應用例子，則是在腳踏車某個零件損壞時，當使用者不確定零件正確名稱，即可透過Google Lens拍攝該零件，並且加上「如何修復」註解，即可讓系統尋找如何修復該零件相關內容，而非尋找介紹零件本身相關內容，讓使用者能更容易在網路上找到所需解答

同時，Google也說明將「MUM」語言模型整合進Google Search服務，同時也重新調整操作介面，例如增加「Things to know」選項，讓使用者能針對搜尋結果知曉更多內容，比方當使用者搜尋油漆相關內容時，即可同時顯示刷油漆技巧，或是解釋不同類型油漆差異等。

除了透過文字敘述方式，Google接下來也會透過更多圖像內容，以及動態影片內容，以視覺化方式讓使用者更容易理解所需解答。

Google表示，結合「MUM」語言模型的新版Google Lens將會在未來幾個月內推出，未來也計畫藉由「MUM」語言模型整合更多搜尋所需內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 解答

延伸閱讀

長度濃縮千分之一 AI挑戰用175字說完12萬字經典《傲慢與偏見》

金門國家公園推九宮坑道 設歷史迴廊與LCM登陸艇模型

Google Cloud調降平台軟體服務銷售分潤比例 與AWS、Azure服務競爭

NVIDIA提出快速建立3D人物模型方法 可呈現自然肢體動作

相關新聞

Google Lens該怎麼用才對？「圖片+文字」搜尋更方便了

今年在Google I/O 2021期間提出名為「MUM」 (Multitask Unified Model)的語言模型，並且透露將讓此項語言模型應用在Google Search等服務後，Google在Search On活動上表示進一步將「MUM」語言模型整合進Google Lens服務，讓此項服務能以更貼近人類理解方式進行搜尋，並且對應更精準翻譯、辨識物品，甚至強化原本拍攝購物等應用功能。

AI偵測超貼心 Sony WF-1000XM4真無線降噪耳機智慧升級

不管是持續在家上班還是外出通勤活動，真無線主動式降噪耳機帶來的聆聽、溝通便利性用過就回不去。Sony最新推出的WF-10...

小米平板5登台萬元有找 Xiaomi 11T、11T Pro下個月上市

小米今日 (9/29)宣布在台引進Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 10，以及包含Xiaomi Pad 5與小米掃拖機器人 2系列，另外更宣布將在10月2日啟用小米之家 新店家樂福授權店及小米之家 台中大里授權店，分別成為小米在台第22間與23間實體門市。

功率升到240W！新版USB-C線與連接埠 最高電壓增至48V

在今年5月下旬公布的USB PD 3.1規範中，USB-IF讓USB-C連接埠的充電功率可提升至240W，藉此對應更高充電功率需求的筆電機種使用需求。而稍早公布的USB-C連接埠與連接線設計規範裡，更將最高可承受電壓增加至48V，藉此對應240W充電功率。

Apple Watch S7與Apple Watch S6差在哪？升級功能值得買單嗎

去年開箱 Apple Watch S6 後非常喜歡，操作順暢，搭配蘋果生態系體驗近乎完美，是我覺得市面上最強的智慧錶，所以我對今年推出 Apple Watch S7 就抱有非常大的期待，不過看完發表會後稍稍有點失望啊～升級不像傳聞中的「大改版」比較適合叫 Apple Watch 6S 的感覺 XD 在發表會上對於 Apple Watch S7 的描述不算多，官網也還看不到完整規格、價格與開賣日期，所以就先針對目前已知的來看看新舊兩代差在哪吧

小米平板Xiaomi Pad 5支援靈感觸控筆 最低萬元有找

疫情爆發後，平板電腦成為遠距工作、學習的好幫手，小米台灣宣布推出Xiaomi Pad 5，以11吋WQHD+ 120Hz...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。