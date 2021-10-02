三星升級版EVO Plus與全新PRO Plus microSD記憶卡 加入6重保護機制

去年開箱 Apple Watch S6 後非常喜歡，操作順暢，搭配蘋果生態系體驗近乎完美，是我覺得市面上最強的智慧錶，所以我對今年推出 Apple Watch S7 就抱有非常大的期待，不過看完發表會後稍稍有點失望啊～升級不像傳聞中的「大改版」比較適合叫 Apple Watch 6S 的感覺 XD 在發表會上對於 Apple Watch S7 的描述不算多，官網也還看不到完整規格、價格與開賣日期，所以就先針對目前已知的來看看新舊兩代差在哪吧

2021-09-30 07:30