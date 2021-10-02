三星升級版EVO Plus與全新PRO Plus microSD記憶卡 加入6重保護機制
三星宣布在台推出升級版EVO Plus與全新PRO Plus microSD記憶卡，強調對應高速讀寫速度與6重保護機制，同時也確保其耐用特性，藉此對應手機儲存容量擴充，以及包含對應4K UHD影片儲存、運動攝影機與無人機拍攝等應用需求。
兩款記憶體均對應UHS-I介面與SDXC規格，其中EVO Plus系列對應最高可達每秒130MB讀寫速率，64GB版本對應U1、V10、A1、Class 10速度等級，128GB版本至512GB版本則對應U3、V30、A2、Class 10速度等級，而PRO Plus則對應每秒160MB讀取與每秒120MB寫入速率，分別對應U3、V30、A2、Class 10速度等級。
另外，兩款記憶體均獲得FCC、CE、VCCI與RCM認證，並且具備防水、耐高低溫、防X光照射、防磁、防摔、抗磨損特性，三星更提供10年保固服務，藉此確保其耐用性。
EVO Plus系列將提供64GB、128GB、256GB和512GB四種容量版本，PRO Plus則提供128GB、256GB和512GB三種設計，目前僅確認EVO Plus系列將從10月4日起陸續於PChome網路商城、MOMO購物網、Yahoo購物中心等全台指定通路上市，建議售價則從新台幣279元起跳，而PRO Plus系列則尚未確認在台上市時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 最熱銷機款意外
▪Apple Watch前後代差在哪？升級功能值得買單嗎
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
▪iPad mini 6跟iPad Air 4怎麼挑？主要看這幾點需求
▪別急著買iPhone 13…蘋果證實有Bug 4大災情一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言