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Intel揭曉Loihi 2處理器 以Intel 4製程生產、更能仿照大腦運算

聯合新聞網 / 楊又肇

2017年推出旗下首款具備自我學習能力的Loihi處理器，並且在去年以768組Loihi處理器打造「Pohoiki Springs」運算模組，藉此模擬等同小型哺乳類動物大腦規模「思考能力」後，Intel宣布推出Loihi 2處理器，並且確定以日前公布預計在2022年下旬進入的Intel 4製程生產。

Intel表示，相比第一款Loihi處理器在Lava模擬環境下的算力表現，約可提昇10倍以上。同時，Loihi 2處理器核心在新製程技術之下，可放入每組佔用面積為0.21平方公釐、總計8192組的神經元運算元件數量，Loihi處理器則可放入每組佔用面積為0.41平方公釐、總計1024組神經元運算元件數量，因此在運算密度相對提昇15倍。

另外，Intel強調Loihi 2處理器可對應規模更大的運算，同時也能對應即時調整、規劃，並且做出決策，分別可佈署於邊緣運算或是數據中心使用。而在人工智慧運算部分也能接續原本「思考」內容，或是進行額外聯想分析，推論效率更比前一代Loihi處理器增加60倍，並且能有更高運算精準度。

Loihi 2處理器也能無縫地應用在機器人裝置，並且搭配新版Lava運算框架軟體運作，藉此發揮更高人工智慧運算效率。

而除了以晶片形式嵌入使用，Intel也計畫推出同時配置一組Arria 10 FPGA晶片，並且可透過Ethernet網路連接埠串接的「Oheo Gulch」單卡設計，另外則包含以8組Loihi 2處理器構成、代號「Kapoho Point」的運算設計，甚至「Kapoho Point」更具備堆疊串接特性，因此將能構成更龐大的算力規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel 處理器

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