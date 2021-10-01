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EPIC Games Store將在近期進駐Microsoft Store 可直接下載安裝

聯合新聞網 / 楊又肇

先前公布Windows 11時，微軟就已經說明將使Microsoft Store變得更開放，因此將歡迎諸如亞馬遜軟體市集Amazon Appstore進駐，而稍早更確認準備迎接Epic Games Store進駐Microsoft Store，讓更多使用者能直接透過Microsoft Store下載安裝。

同時，微軟日前也已經承諾不會針對這些第三方軟體市集營收要求提供分潤，另外也允許諸如Opera、Yandex等更多第三方瀏覽器進駐Microsoft Store，藉此增加Microsoft Store的豐富性。

若從實際層面來看，在微軟並未限制使用者在Windows環境下載安裝第三方軟體市集情況下，讓此類第三方軟體市集直接可透過Microsoft Store下載安裝，其實對微軟而言不會有太大影響，畢竟原本就有此類需求的使用者，原本就會下載安裝使用這些第三方軟體市集服務，因此直接讓使用者能透過Microsoft Store下載安裝此類第三方軟體市集服務，不僅能讓使用者感到便利，同時也能讓微軟贏得擁抱開放的美名。

而既然Epic Games Store將在未來幾個月內進駐Microsoft Store，是否意味Steam、GOG等遊戲市集服務也會跟進相同作法，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

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