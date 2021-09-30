功率升到240W！新版USB-C線與連接埠 最高電壓增至48V

在今年5月下旬公布的USB PD 3.1規範中，USB-IF讓USB-C連接埠的充電功率可提升至240W，藉此對應更高充電功率需求的筆電機種使用需求。而稍早公布的USB-C連接埠與連接線設計規範裡，更將最高可承受電壓增加至48V，藉此對應240W充電功率。

此項設計更新，自然是為了接下來更多瞄準更高充電功率設計的充電產品做準備，除了讓充電運作模式可達240W，同時也能讓連接埠、連接線設計也能承受相同充電功率，不會因為充電功率過高而有變形、走火等意外。

由於充電電壓、功率不同，因此雖然都是採用USB-C連接介面設計，但仍有可能會發生無法相容情況。例如現行可承受100W充電功率的USB-C連接埠與連接線，基本上是以SPR標準為設計，但在新版規範中則是加上EPR擴展功率範圍設計，因此日後要對應更高功率充電使用需求的話，顯然還是需要使用新版線材。

至於新規範提出後，由於對應更高充電電壓設計，因此USB-IF也會要求配件商必須清楚標示USB-C線材規格，讓消費者能清楚知曉使用線材最高可承受電壓規格，避免更高充電電壓造成線材損毀，甚至引發起火或間接損壞充電設備等事故。

但如同先前提出高功率充電設計時，USB-IF後續配合提出相關安全防護設計，亦即當充電設備偵測使用線材不符合充電規範時，就會自動降壓使實際充電功率降低，避免造成線材或設備損壞情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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