Dropbox針對分散式團隊及自由創意工作者 推出三款全新產品

針對目前越來越多採分散架構的團隊運作模式，以及更多自由創意工作者需求，Dropbox宣布推出Dropbox Shop、Dropbox Capture及Dropbox Replay三款全新服務產品。

其中，Dropbox Shop提供創作者可銷售其創作數位內容的服務，透過此平台服務即可快速從Dropbox或電腦端新增內容，並且設置自訂影像、音訊或影片預覽內容，同時訂下內容售價。一旦有人購買內容時，即可透過系統自動處理交易款項，以及內容交付事宜，讓創作者無需額外費心處理。

創作者亦可透過連結或線上社群方式分享、宣傳銷售創作內容，同時可透過相關數據檢視創作內容銷售表現。

而Dropbox Capture服務，則是讓藉由線上溝通的團隊成員，可以利用簡短影片進行更有效率的溝通，包含能以螢幕錄製、GIF動圖，或是螢幕截圖等方式，讓團隊能透過視覺化內容清楚溝通，另外也能透過影片錄製方式與團隊分享即時狀態，並且說明手上進行中的工作進度。

至於Dropbox Replay服務則提供團隊成員能更方便分享檔案相對較大的影片內容，並且能直接透過電子郵件、文件記錄筆記，即便團隊成員沒有Dropbox帳號也能在影片內容留言註解，同時所有討論內容都會保存在Dropbox Replay服務內，並且能隨時重新播放，更可讓團隊安心管理所有影片。

目前三款服務都已經推出Beta版本，分別可以透過Dropbox官網連接註冊申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦