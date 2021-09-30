小米平板5登台萬元有找 Xiaomi 11T、11T Pro下個月上市

小米今日 (9/29)宣布在台引進Xiaomi 11 Lite 5G NE、Redmi 10，以及包含Xiaomi Pad 5與小米掃拖機器人 2系列，另外更宣布將在10月2日啟用小米之家 新店家樂福授權店及小米之家 台中大里授權店，分別成為小米在台第22間與23間實體門市。

先推出Xiaomi 11 Lite 5G NE，Xiaomi 11T預計10月底在台上市

相比香港並未宣布引進Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro，小米此次在台僅先推出Xiaomi 11 Lite 5G NE，但之後也會在10月底跟進推出Xiaomi 11T、Xiaomi 11T Pro。

Xiaomi 11 Lite 5G NE螢幕部分則採用6.55吋開孔AMOLED螢幕，支援10-bit TrueColor和Dolby Vision顯示效果，處理器則採用Snapdragon 778G，對應支援33W有線快充設計的4250mAh電池容量，記憶體分別提供6GB或8GB容量，儲存容量則提供128GB或256GB規格。

相機規格則分別採用2000萬畫素、f/2.24光圈的視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素、0.7μm單位畫素面積且支援4組畫素合併的廣角鏡頭，對應119°拍攝視角與f/2.2光圈設計的800萬畫素超廣角鏡頭，另外也搭載500萬畫素、f/2.4光圈、有效自動對焦距離在3-7公分內範圍的長焦微距鏡頭。

台灣上市版本將提供糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑四款配色，8GB記憶體+128GB儲存容量版本售價為新台幣10999元，8GB記憶體+256GB儲存容量版本售價則為新台幣11999元，預計在10月8日正式開賣，並且將從9月29日晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開放預購，9月30日起至10月7日期間則擴大於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (實體門市與全國Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)全面開放預購。

電信通路方面，Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB記憶體+128GB儲存容量版本將於10月15日起在中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信開賣，而Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB記憶體+256GB儲存容量版本則預計在10月15日起在台灣大哥大首度開賣。

Redmi 10鎖定入門使用需求

而此次引進台灣的Redmi 10，分別採用解析度為Full HD+的6.5吋螢幕，並且支援90Hz畫面更新率，以及中央置頂設計的開孔視訊鏡頭，處理器則採用聯發科Helio G88，搭配4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量。電池容量則採用5000mAh，並且支援18W有線快充，以及9W反向有線充電功能，原廠盒裝則會附上2.5W快充充電器。

顏色部分，Redmi 10提供卵石白、碳纖灰、海洋藍三款配色，重量僅181公克，機身也僅有8.92mm，並且支援機身側面指紋解鎖設計，以及NFC近距離感應技術，藉此方便對應行動支付使用需求。

建議售價方面，Redmi 10 4GB記憶體+64GB儲存容量版本建議售價為新台幣4699元、4GB記憶體+128GB儲存容量版本售價為新台幣5499元，預計從9月29日晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，並且從9月30日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (實體門市與全國Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)開賣，更將在10月1日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大與台灣之星全面開賣。

睽違許久的小米平板再次登台

此次同步引進台灣市場的Xiaomi Pad 5，則與先前在國際市場推行版本相同，僅提供採用Qualcomm Snapdragon 860處理器的標準款Xiaomi Pad 5，並未同步推出搭載Snapdragon 870處理器的Pro版本。

硬體設計則同樣採11吋、2560 x 1600解析度的LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率與最高500nits亮度，以及支援10億色顯示、Dolby Vision、HDR 10，並且加入TrueTone真實色彩顯示效果與藍光護眼設計，電池容量則採8720mAh規格，支援33W有線快充，支援4組擴音喇叭輸出，記憶體則提供6GB容量，儲存容量則區分128GB或256GB，機身則區分宇宙灰與珍珠白兩款配色。

至於作業系統則採用MIUI for Pad介面設計，同時標榜今年底將有超過2000款對應平板裝置使用的App，將可在Xiaomi Pad 5上以最佳化形式使用。

另外，採獨立銷售的Xiaomi靈感觸控筆重量僅12.2公克，平常可透過磁吸固定在平板邊框充電，僅需18分鐘即可將電量充滿，並且對應8小時連續使用時間，對應4096階壓感筆觸與240Hz觸控採樣率，並且可透過實體快捷鍵對應一鍵快速書寫筆記、螢幕截圖，或是切換筆及橡皮擦等功能，而相機則分別搭載800萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素廣角鏡頭。

建議售價部分，Xiaomi Pad 5 6GB記憶體+128GB儲存容量版本建議售價為新台幣9999元，6GB記憶體+256GB儲存容量版本建議售價則是新台幣10999元，預計在10月8日正式開賣，並且從9月29日晚上8點起於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先預購，9月30日起至10月7日期間也開放小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (實體門市與全國Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)開放預購，但Xiaomi靈感觸控筆則預計要等到11月底前才開賣。

而電信通路方面，Xiaomi Pad 5預計在10月15日起於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星與亞太電信全面開賣。

新款小米掃拖機器人2系列

這次同步引進台灣市場的小米掃拖機器人2，則搭載日本NIDEC無刷馬達，可持續提供2700Pa吸力，搭配全覆蓋式六角邊刷，以及超高密度的0.1mm纖維主刷，藉此深入縫隙清潔角落，即使是微小灰塵、纏人毛髮或者較大的碎片也能徹底清除。

本身則內建4種速度的吸力模式，可依據地板材質、髒污程度彈性調整，同時配備550mL大容量集塵盒，則可減少頻繁傾倒灰塵的困擾。另外，小米掃拖機器人2增加全新升級的加壓拖地功能，藉此強化掃拖清潔效果，配置250mL智慧電子控制水箱約可一次拖淨45坪範圍的地板。

其他部分，則包含採用Arm Cortext-A53四核心架構處理器，結合VSLAM演算法及視覺導航4.0功能，可即時掃描房屋格局，並且完成智慧型路徑運算，規劃最有效率的清掃路線。本身除了能以8.1公分高度深入多數家具下方清掃，內建3200mAh大容量電池，更可讓電池續航力達110分鐘，並且提供自動返回充電功能，可在電力不足時返回充電位置補充電力，在充電完成後即可返回先前中斷位置繼續清掃。

而Pro版本，則加入每分鐘可震動高達10000次的全覆蓋式高頻率聲波震動拖把，以及可模擬手動擦拭動作的清潔功能，並且配合精準控制出水量，減少拖地時產生水痕。其他升級部分，則包含採用新一代LDS雷射導航系統、高達3000Pa吸力與5200mAh電池容量，藉此對應面積更大的清掃範圍。

建議售價方面，小米掃拖機器人2將以新台幣7495元價格銷售，預計從9月29日晚上8點於小米商城mi.com、PChome 24h購物小米旗艦館與蝦皮商城小米官方旗艦店搶先開賣，另外也將從9月30日起於小米實體門市、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子 (實體門市與全國Digital City線上購物)與燦坤3C (實體門市與燦坤3C線上購物)開賣，若在9月29日至10月7日期間購買，即可享早鳥價新台幣6995元。至於Pro版本則區分黑色與白色，建議售價為新台幣9495元於11月中上旬開賣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦