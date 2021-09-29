搶救「最沒亮點的產品」？Apple Watch可檢測心房顫動外的心律不整

「在開賣之前」，新研究報告指出Apple Watch 能夠成功檢測非心房顫動外的心律不整，究竟是產品開賣的強心針或是蘋果的行銷手法呢...

Apple Watch 從推出健康檢測相關功能以來，一直將產品定位在更了解用戶健康及提醒潛在影響的手錶「服務」，並非一種以準確或精確為主要訴求的醫療產品裝置。不過現在有相關研究表明 Apple Watch 心電圖（ECG）能夠成功檢測除心房顫動之外的心律不整。

史丹佛大學（Stanford University）與蘋果公司自 2017 年固定長期合作 Apple Watch 產品對於檢測人體與心臟相關研究；並成功招募超過 40 萬名參與者，為非心房顫動類型之心律不整檢測規模最大的相關研究之一。

這篇最新研究發表於美國心臟協會期刊《Circulation Journal》，該研究顯示，本次有 40% 的受測者在他們配戴的 Apple Watch 上收到了心律不整的通知，之後使用醫療級別的心電圖檢測，的確檢測出非心房顫動類型之心律不整。

而這些造成心律不整的類型包括心房期外收縮（premature atrial complexes, PAC / APC）、心室早期收縮（premature ventricular complexes, PVCs）及非持續性心室頻脈（Non-sustained ventricular tachycardia, NSVT）；這些都是非常常見卻常常讓用戶或病患認為只是心悸的症狀。

Photo Credit： Circulation Journal

Apple Watch 心電圖功能於 Series 4 時搭載發布，而台灣也終於在去年開放使用。心電圖功能能夠讓心律不整用戶收到相關提醒，甚至能夠預防憾事的發生。美國亞利桑那州當地新聞報導， 70 歲奶奶尤利·德萊昂（Yolie De Leon）在今年 6 月準備出門散步時收到 Apple Watch 的警告，表示她目前心律為 174，可能有心房顫動，需立即與醫生聯繫，而當地醫院也證實了 Apple Watch 警告的診斷結果。心房顫動為心臟跳動之異常現象，嚴重時可能導致中風或心臟衰竭。

值得一提的是，蘋果於本月中旬才發布新款的 Apple Watch 7，卻被許多民眾認為是該發布會最沒亮點的產品之一。而此研究報告在這個時間點發布，是否會為即將開賣的 Apple Watch 打了一劑強心針或者只是蘋果的行銷手法之一，就讓消費者自行判斷了。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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