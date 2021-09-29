亞馬遜新款運動手環Halo View續航達7天 同步推出兩項健身訂閱服務
亞馬遜在穿戴部分則是推出新款運動手環Halo View，外型上幾乎與Fitbit Charge系列相似。
本身支援游泳防水設計，並且可透過光學心率器即時檢測心跳狀態，同時也能識別皮膚溫度，以及透過動態加速器記錄運動數據，另外更支援記錄睡眠品質、計算血氧濃度，而螢幕自然也支援即時資訊推播與來電提醒等功能。
電力部分則可維持7天左右使用時間，而充電時間則僅需在90分鐘內即可完成。而雖然Halo View並未搭載麥克風設計，因此無法在此款運動手環啟用Alexa數位助理服務，或是透過手環通話。
顏色部分，Halo View提供咖啡色、紅色、黑色、藍色與綠色選項，建議售價為79.99美元。而部分Halo View的功能更可透過按月訂閱使用諸如顯示身體組成、活動強度、睡眠品質等額外數據，藉此確認個人身體狀態。
配合Halo View問世，亞馬遜也宣布推出Halo Fitness與Halo Nutrition兩項訂閱服務，前者主要協助使用者健身，而後者則協助使用者管控飲食，藉此發揮更好運動效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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