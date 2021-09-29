亞馬遜打造一款以Alexa為基礎 可居家陪伴、輔助的機器人Astro

而如同華碩幾年前推出的Zenbo，亞馬遜此次也宣布以Alexa數位助理服務為基礎，打造一款名為Astro的機器人。

整體上，Astro同樣是以轉輪方式在居家環境移動，本身可透過望遠鏡頭識別前方場景，並且可搭配Ring Protect Pro訂閱方案運作，藉此作為居家安全監控設備使用，分別可判斷失火警報、二氧化碳外洩等問題，甚至也能將偵測到的異常情況透過推播訊息告知使用者，或是將記錄存放在使用者的Ring帳號內。

除了能透過一般Alexa數位助理服務形式互動，Astro也能配合此次推出的Alexa Together居家看護服務運作，藉此協助看護居家長者等需要照顧對象。另外，Astro更具備自動跟隨功能，例如當使用者透過其進行視訊會議時等互動時，Astro就會自動隨著使用者腳步移動。

Astro同時也具備勿擾模式，使用者可以設定其可活動時間，甚至也能指定避免進入非必要房間等區塊。

建議售價部分，Astro將以1499.99美元價格銷售，若參加Day 1 Editions活動的話，則能以999.99美元價格購買，並且加贈半年份的Ring Protect Pro訂閱服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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