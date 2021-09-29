亞馬遜更新Alexa相關產品 與迪士尼合作「Hey, Disney!」數位助理服務

繼日前宣布推出新款Kindle Paperwhite之後，亞馬遜稍早進一步公布多款新品。

多人線上角色扮演遊戲《新世界》終於推出

在此次更新中，亞馬遜也確定過去多次延後推出的多人線上角色扮演遊戲《新世界》 (New World)，終於從即日起正式透過Steam與亞馬遜市集推出，分別區分以40美元銷售的標準版，以及50美元價格的豪華版。而若使用者本身就是亞馬遜Prime服務訂閱用戶，即可在今年11月1日以前免費下載Pirate Pack。

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推出Alexa Together居家看護服務

針對Alexa數位助理服務更新部分，亞馬遜則增加每月以20美元訂閱、預計今年底推出，並且以Alexa Together為稱的居家看護服務，相較去年推出以免費形式使用的Alexa Care Hub，則是讓更多家人可以一同看護年長家人，並且可透過Alexa裝置、第三方設備檢測年長家人狀況，甚至透過Alexa裝置進行互動。

增加Alexa離線語音識別功能，與迪士尼合作「Hey, Disney!」數位助理服務

另外，亞馬遜也針對新款支援Alexa數位助理服務的裝置加入離線語音識別功能，主要透過AZ1 Neural Edge晶片進行裝置端運算，因此此項功能僅在第四代Echo、Echo Show 10等較新裝置支援。

而跟迪士尼合作部分，則在迪士尼樂園度假飯店內提供的Echo設備加入「Hey, Disney!」的數位助理服務，本身是以Alexa數位助理服務為基礎，讓使用者能與迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等系列作品角色進行語音互動，聽受歡迎角色說故事，或是由玩遊戲，當然也能對應一般設定鬧鐘、詢問天氣等功能。

此項功能預計會在2022年透過美國境內的Alexa SKills Store付費購買使用，同時亞馬遜也與OtterBox合作打造對應Echo Show 5的米奇造型配件，預計以24.99美元價格銷售。

新款Echo Show 15、Amazon Glow

此次推出新款硬體設備，則包含採15.6吋、1080P解析度設計，並且以畫框形式打造的Echo Show 15，並且能透過開孔視訊鏡頭識別不同人臉，藉此對應不同互動內容，而在影音內容部分則支援Prime Video、Netflix、Hulu等服務，同時接下來也會跟進所有Echo機種加入支援TikTok與Sling TV內容播放。

本身則是搭載新款AZ2 Neural Edge晶片，因此也能對應離線語音識別，或是讓Echo裝置學習識別家中各類聲音，並且做出對應互動功能。

Echo Show 15將會在今年底以前推出，建議售價則是249.99美元，而專用立架將以單獨形式銷售，但目前並未透露具體價格細節。

Amazon Glow則是一款搭載8吋LCD螢幕，並且具備投影互動功能的裝置，本身則是針對小孩學習使用作為設計，可透過8吋LCD螢幕進行視訊通話，同時透過手指在19吋投影畫面上點按、滑動，藉此進行數位學習。

目前Amazon Glow將以249.99美元價格銷售，之後則會恢復299.99美元售價，並且隨附一組投影片、投影片收納盒，以及一年份的Amazon Kids+與Tangram Bits服務，另外更提供兩年保固服務，一旦Amazon Glow在這期間被小孩損壞的話，亞馬遜將會免費提供更換。

整合空拍機設計的Ring Always Home Cam開放測試

去年推出整合空拍機設計的Ring Always Home Cam，目前則是開放獲選使用者參與測試，並且能以249.99美元價格購機。

Ring Always Home Cam在運作過程中，可讓攝影機本身透過自動起降，並且按照規劃飛行途徑在家中繞行，並且在結束繞行後自動返回基座充電。同時，為了確保隱私安全，Ring Always Home Cam回到基座充電時會自動關閉攝影鏡頭。

其他部分，亞馬遜在此次活動上則是宣布推出新款搭載泛光燈、可記錄1080P影片規格，並且支援Alexa數位助理服務的Blink品牌視訊門鈴，同時也推出結合Alexa數位助理服務、與Google NEST競爭的智慧恆溫器，以及結合居家安全監控的Eero路由器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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